Жилой квартал Привлекательные квартиры в Зеленой Бялоленке

СТAРТ ПРОДAЖ - 2 двухэтжные дом, всего 76 квртир
#Бялоленка / #Białołęka, Warszawa
Жилой комплекс будет построен в северной части района Беляолека, в непосредственной близости от природного заповедника Пуща Слупецка с одной стороны и рядом с каналом Жераньски с другой. На автомобиле до центра Варшавы можно доехать за 30 минут. В 15 минутах езды на машине находится популярное озеро Зегжиньске — место для активного отдыха на свежем воздухе: катание на лодках, водных велосипедах, а также для отдыха с видом на озеро, например, на пляже в Непоренте.
📞
📩
@wiera_realty