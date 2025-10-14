Жилой квартал Привлекательные квартиры в Зеленой Бялоленке

СТAРТ ПРОДAЖ - 2 двухэтжные дом, всего 76 квртир

#Бялоленка / #Białołęka, Warszawa

Зкончение строительств Etap 1 - III kwartał 2027

Метрж квртир: 32 do 77 m2

Цены: от 440 тыс. зл до 850 тыс. зл.

Жилой комплекс будет построен в северной части района Беляолека, в непосредственной близости от природного заповедника Пуща Слупецка с одной стороны и рядом с каналом Жераньски с другой. На автомобиле до центра Варшавы можно доехать за 30 минут. В 15 минутах езды на машине находится популярное озеро Зегжиньске — место для активного отдыха на свежем воздухе: катание на лодках, водных велосипедах, а также для отдыха с видом на озеро, например, на пляже в Непоренте.

