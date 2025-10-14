  1. Realting.com
Жилой квартал Привлекательные квартиры в Зеленой Бялоленке

Варшава, Польша
от
$138,873
;
7
ID: 33155
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Мазовецкое воеводство
  • Город
    Варшава

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

СТAРТ ПРОДAЖ - 2 двухэтжные дом, всего 76 квртир

 #Бялоленка / #Białołęka, Warszawa

  • Зкончение строительств Etap 1 - III kwartał 2027
  •  Метрж квртир: 32 do 77 m2
  • Цены: от 440 тыс. зл до 850 тыс. зл.

Жилой комплекс будет построен в северной части района Беляолека, в непосредственной близости от природного заповедника Пуща Слупецка с одной стороны и рядом с каналом Жераньски с другой. На автомобиле до центра Варшавы можно доехать за 30 минут. В 15 минутах езды на машине находится популярное озеро Зегжиньске — место для активного отдыха на свежем воздухе: катание на лодках, водных велосипедах, а также для отдыха с видом на озеро, например, на пляже в Непоренте.

 

Местонахождение на карте

Варшава, Польша
Досуг

