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Хаб цифровых кочевников

Польша Польша
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$5,000
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Хаб цифровых кочевников
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Таланты со всего мира, приготовьтесь! 

Если вы хотите развивать свой стартап или работать удаленно из Европы — Польский хаб цифровых кочевников — это Ваш выбор! 

Мы создаем возможности и объединяем самых талантливых предпринимателей и фрилансеров со всего мира. Сосредоточившись на самом важном, наша экосистема поможет вам масштабировать глобальный бизнес, а хаб возьмет на себя остальную операционную деятельность, связанную с юридическими вопросами, бухгалтерским учетом и налогообложением. 

Участие в Польском хабе цифровых кочевников позволит Вам и членам Вашей семьи легально релоцироваться и жить в Европе, получить разрешения на работу и получить сразу вид на жительство на срок до трех лет, затем продлить его и получить Европейское гражданство. Выбирая нас, Вы получаете бутик обслуживание от персонального менеджера, который встретит Вас в аэропорту, поможет заселиться в лучшие апартаменты столицы, обеспечит необходимые условия для комфортной жизни по Вашему индивидуальному запросу.

Путешествие по Шенгенской зоне по работе и в личных целях без ограничений. Воспользуйтесь всеми возможностями для работы с клиентами по всему миру и стройте свое будущее вместе с нами!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$5,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
36 месяцев
Безвизовый въезд

Воспользуйтесь упрощенным получением электронных виз в другие страны на онования Вашего нового вида на жительства.

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Швеция, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Швейцария, Норвегия, Исландия
Вы просматриваете
Хаб цифровых кочевников
Польша Польша
от
$5,000
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