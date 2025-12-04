Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Польше

2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Краков, Польша
Пентхаус 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 14
Жить в комплексе Salwator Tower – многоквартирном доме, расположенном в районе Броновице Кра…
$958,916
Частный продавец
Языки общения
English, Polski
Пентхаус 4 комнаты в Варшава, Польша
Пентхаус 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 30/54
Наивысший Апартаментовец в Европе - Złota 44 - новая икона Варшавы Злота 44, уникальный а…
$2,45 млн
