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Жильё в gmina Grabow, Польша

квартиры
1445
дома
97
1 542 объекта найдено
Квартира 1 комната в Smolice, Польша
Квартира 1 комната
Smolice, Польша
Число комнат 1
Этаж 3/10
GOESTE, агентство бутик-недвижимости, предлагает на продажу комфортабельную квартиру студийн…
$126,574
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 3/4
Мы предлагаем просторную, функциональную квартиру в современном многоквартирном доме, распол…
$117,752
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 5/8
Прямая продажа от девелопера.Квартира на продажу в Варшаве - Прага Север. Квартира площадью …
$155,298
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Квартира 5 комнат в Smolice, Польша
Квартира 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Этаж 1/3
ГОСТ Недвижимость Агентство радо представить на продажу трехэтажную квартиру, которая являет…
$671,616
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 3/4
Агентство недвижимости Goeste Butikowe Real Estate Office представляет вам хорошую квартиру,…
$228,091
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство GOESTE Nieruchomości Warszawa представляет на продажу уютный дом в частном здании,…
$128,899
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 2/12
Квартира в аренду в Варшаве - Мокотов.Квартира площадью 60 м2, состоящая из 3 комнат, распол…
$1,033
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 1/3
Квартира в аренду в Варшаве - Верхний Мокотов.Квартира площадью 125 м2, состоящая из 3 комна…
$1,498
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Квартира 4 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Этаж 2/4
0% покупательское предложение! Продать четырехкомнатную квартиру в современном строительстве…
$171,376
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 3/3
Продается квартира на Саска-Кепе площадью 38 м2, расположенная на третьем этаже 3-го этажа з…
$88,860
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Квартира в Smolice, Польша
Квартира
Smolice, Польша
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 1/17
0% от суммы заказа от покупателяПрямая продажа от разработчикаКвартира на продажу в Варшаве …
$76,690
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Количество этажей 12
Продается квартира Warszawa Bemowo с 2 спальней площадью 43 м2, расположенная на первом этаж…
$79,819
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Квартира 4 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Этаж 2/4
Аренда#Ост Недвижимость Агентство радо представить уникальную, оборудованную четырехкомнатну…
$1,679
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Квартира 1 комната в Smolice, Польша
Квартира 1 комната
Smolice, Польша
Число комнат 1
Этаж 2/11
Продается функциональная студия площадью 42,2 м2, расположенная по адресу улица Доманьевская…
$152,405
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 1/3
Агентство недвижимости Варшава GOESTE представляет:Для аренды недвижимости, расположенной на…
$646
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 1/5
Квартира в аренду в Варшаве - Мокотов.Квартира площадью 58 м2, состоящая из 3 комнат, распол…
$827
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 5/5
Квартира в аренду в Варшаве - Верхний Мокотов.Квартира площадью 67 м2, состоящая из 2 комнат…
$1,292
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 1/3
Агентство недвижимости Варшава GOESTE - Бутик-офис недвижимости представляет:Продается кварт…
$229,899
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 3/4
Элегантная, полностью меблированная квартира в престижном городе Виланов, с поверхностью, пр…
$190,636
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 12/12
Квартира в аренду в Варшаве - Мокотов. Квартира площадью 40 м2, состоящая из 2 комнат, распо…
$710
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 4/5
Квартира в аренду в Варшаве - Мокотов.Квартира площадью 75 м2, состоящая из 3 комнат, распол…
$1,085
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 6/7
Продается привлекательная квартира в новой инвестиции в Варшаве.Идеально подходит для инвест…
$112,199
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Дом 6 комнат в Smolice, Польша
Дом 6 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 6
Агентство недвижимости Goeste представляет уникальное предложение - просторный четырехэтажны…
$257,022
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 4/8
Квартира непосредственно от застройщика:Трехкомнатная квартира в девелоперском состоянии Бел…
$192,436
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 3/3
Квартира в аренду в Варшаве - Вола.Квартира площадью 43,84 м2, состоящая из 2 комнат, распол…
$723
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Квартира 5 комнат в Smolice, Польша
Квартира 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Этаж 3/4
Уникальная трехуровневая квартира в Варшаве, идеально подходит для семьи, которая ищет место…
$198,643
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Квартира 4 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Этаж 10/2
Агентство недвижимости Goeste представляет 4-комнатную квартиру в аренду в Саска-Кепе.Двухэт…
$772
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 8/17
0% покупательское предложение!Продажа двухкомнатной квартиры в современном каскадном здании …
$83,342
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 1/5
0% комиссионных от покупателя! Возможность!Продается квартира 2пок в Варшаве - Повисле.Роско…
$245,223
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Параметры недвижимости в gmina Grabow, Польша

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