BUDINVEST NORD — девелоперская компания с офисом в Белостоке (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polska), зарегистрированная в Польше в форме общества с ограниченной ответственностью (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Регистрационный номер KRS: 0001103204, NIP (ИНН): 5423484752, REGON: 528507227. Компания зарегистрирована 30 апреля 2024 года.rejestr+2
Компания развивается в направлении небольших жилых комплексов и проектов для отдыха, в том числе проектов Hygge Forest и Hygge Marina, которые соединяют современную архитектуру, близость к природе и комфорт повседневной жизни. Наша ключевая задача — создавать понятный и надёжный продукт для семей, инвесторов и покупателей из Польши, Беларуси и других стран Европы: для жизни, отдыха и прибыльных инвестиций в недвижимость с прозрачно понятной ценностью. Мы предлагаем дома и квартиры с доступом к собственной земле или зелёному пространству, часто по цене классических квартир, чтобы клиенты получали более высокий уровень качества жизни.[realting]
Для нас важны качество строительства, прозрачность на всех этапах сделки и долгосрочная ответственность перед покупателем. Мы открыты к сотрудничеству с агентствами недвижимости и партнёрами, которые разделяют подход «строим как для себя» и ориентируются на долгосрочную ценность для клиента.realting+1
BUDINVEST NORD предоставляет полный цикл услуг, связанных с покупкой и сопровождением объектов в проектах Hygge Forest и Hygge Marina. Мы работаем с частными покупателями, инвесторами и агентствами недвижимости.
Для покупателей и семей
Подбор дома или квартиры в наших проектах с учётом целей: постоянное проживание, дача, второй дом, релокация.
Полное сопровождение сделки: от первой консультации и бронирования до подписания договора у нотариуса и передачи ключей.
Консультации по отделке, планировочным решениям и использованию участка/земли для максимального комфорта жизни.
Для инвесторов
Подбор объектов под инвестиционные задачи (доход, сохранение капитала, диверсификация между Польшей и Европой).
Расчёт потенциальной доходности и сценариев использования объекта (аренда, перепродажа, семейный формат “второй дом”).
Сопровождение на всех этапах: от выбора объекта до завершения сделки и выхода на фактическое владение.
Для агентств недвижимости и партнёров
Предоставление полной информации и материалов по проектам Hygge Forest и Hygge Marina (планы, стандарты, условия сотрудничества).
Работа по прозрачной партнёрской модели с фиксированными комиссиями от застройщика и едиными стандартами через платформу Realting.
Поддержка в работе с клиентами: оперативная связь, ответы на вопросы по объектам, помощь в организации показов и сделок.
Дополнительно мы фокусируемся на том, чтобы процесс покупки был максимально прозрачным и предсказуемым: понятные условия, чёткие сроки и открытая коммуникация на каждом этапе.