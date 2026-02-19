О застройщике

BUDINVEST NORD — девелоперская компания с офисом в Белостоке (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polska), зарегистрированная в Польше в форме общества с ограниченной ответственностью (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Регистрационный номер KRS: 0001103204, NIP (ИНН): 5423484752, REGON: 528507227. Компания зарегистрирована 30 апреля 2024 года.

Компания развивается в направлении небольших жилых комплексов и проектов для отдыха, в том числе проектов Hygge Forest и Hygge Marina, которые соединяют современную архитектуру, близость к природе и комфорт повседневной жизни. Наша ключевая задача — создавать понятный и надёжный продукт для семей, инвесторов и покупателей из Польши, Беларуси и других стран Европы: для жизни, отдыха и прибыльных инвестиций в недвижимость с прозрачно понятной ценностью. Мы предлагаем дома и квартиры с доступом к собственной земле или зелёному пространству, часто по цене классических квартир, чтобы клиенты получали более высокий уровень качества жизни.

Для нас важны качество строительства, прозрачность на всех этапах сделки и долгосрочная ответственность перед покупателем. Мы открыты к сотрудничеству с агентствами недвижимости и партнёрами, которые разделяют подход «строим как для себя» и ориентируются на долгосрочную ценность для клиента.