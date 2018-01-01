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LOCO REALE ESTATE

Польша, ul. Sienna 72 lok. 14, 00-833 Warszawa
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LOCO REALE ESTATE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
loco-estate.com
Описание

LOCO REAL ESTATE

Мы имеем более чем 10-летний опыт работы на рынке недвижимости. За это время мы профессионально поддерживаем клиентов в процессе аренды или продажи домов, квартир и апартаментов.  В течение многих лет мы устанавливаем стандарты на рынке недвижимости в Варшаве, и теперь мы внедряем лучшие решения также в Кракове и Португалии.

Предлагаем недвижимость только более высокого класса (премиум), дома или квартиры уникального, высокого стандарта. Мы работаем на основе корпоративных стандартов, для клиентов из разных уголков мира, с учетом их требований, что подчеркивает международный характер нашей работы.

Клиенты, которые работают с нами, указывают на три основные причины, по которым нам следует доверить подготовку сделки:

  • Международный характер
  • Эффективность
  • Безопасность
Услуги

  • Продажа квартир/домов премиум и бизнес-класса.

  • Поиск квартир/домов/коммерческой недвижимости под инвестицию.

  • Ведение переговоров и согласование условий сделки. Заключение договора купли-продажи в соответствии с законодательством.

  • Услуги по комплексному сопровождению сделок.

  • Аренда квартир премиум класса

Новостройки
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Купи квартиру в Царстве соли- в городе Величка
Коттеджный поселок Купи квартиру в Царстве соли- в городе Величка
Jaskowice, Польша
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: LOCO REAL ESTATE

Квартира с балконом и большим мезонином/Величка

ПЛАНИРОВКА

Квартира 48,04 м2 с балконом 5,60 м2 и антресолью на уровне 3 (20,87 м2), состоящая из комнаты с кухней, спальни, ванной комнаты, коммуникации.

 Здания трехэтажные - всего 47 квартир различной площади от 27 до 78 м2, квартиры на первом этаже с участками или мини-террасами и все квартиры на этажах имеют балконы. В зданиях также есть подземный этаж с гаражом. Это идеальное место для людей, которые ценят тишину и покой и в то же время нуждаются в доступе ко всей городской инфраструктуре. Алея Збожова была тщательно спроектирована и характеризуется интимностью и комфортом.

ДАТА СДАЧИ

Окончание строительства: 1 квартал 2025 г. Возможность покупки дополнительного места в подземном гараже с кладовойколичество мест на надземной парковке для жителей комплекса: 21

Квартиры в новостройке - БЕЗ КОМИССИИ
Жилой квартал Квартиры в новостройке - БЕЗ КОМИССИИ
Варшава, Польша
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: LOCO REAL ESTATE

Идеальное предложение квартир от Застройщика в современном жилом комплексе. БЕЗ КОМИССИИ.

Квартиры в современном жилом комплексе в тихой и зелёной части Варшавы Таргувека.

Удобное сообщение с центром. Полностью функциональное жилое помещение. Идеальное предложение для молодых семей с детьми.

  • Дом будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. 
  • Квартиры доступны площадью разных размеров – как на фото или размером больше.
  • Обращайтесь - подберем подходящюю для Вас квартиру.
  • Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.
  • В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.

АРХИТЕКТУРА

Невысокие здания и яркие фасады. Общее пространство заполнено улицами, площадями, аллеями и фонтанами. Красиво оформленные зеленые дворы в сочетании с безопасными детскими площадками будут стимулировать детей и взрослых к активному отдыху на свежем воздухе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКРЕСТНОСТЕЙ

Доступ к полной городской инфраструктуре. Богатое торговое и сервисное предложение в самом комплексе облегчает повседневную жизнь, а близлежащие торговые центры порадуют любителей шоппинга. В районе расположено множество образовательных и медицинских учреждений, а любители активного отдыха оценят близость зеленых зон.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Хорошее сообщение с другими частями города: 15-минутный доступ к станции метро Świętokrzyska, легкий выезд из Варшавы

 

Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Жилой квартал Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Варшава, Польша
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: LOCO REAL ESTATE

Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без комиссии и налога PCC !

Доступные квартиры в Варшаве со сроком сдачи:

  • Targówek - осталось несколько квартир уже готовых. Следующая cдача декабрь 2024
  • Praga Północ, ul.Jagielońska – 900 m2 од ронда Starzyńskiego - сдача I квартал 2024
  • Ursus, ul.Ryzowa – Новая инвестиция ! - сдача декабрь 2024
  • Włochy, ul.Solipska - сдача сентябрь 2024
  • Białołęka, ul.Ceramiczna – доступные готовые квартиры
  • Mokotów, ul. Białej Koniczyny -1 Q2024 - od 15 200 m2 – Камеральная инвестиция на Мокотове
  • Wola, ul.Ciołka – последние апартаменты ! до станции Метро Księcia Janusza 500 m2 – сдача I квартал 2024
  • Wola, ul.Ludwiki – переедь в новую квартиру еще в этом году, около станции метро Płocka - сдача сентябрь 2023
  • Bemowo, ul.Lazurowa – переедь в новую квартиру еще в этом году - сдача конец 2023

    Приглашаю на презентацию обьектов !

Купи квартиру в городе Дракона над Вислой !
Жилой квартал Купи квартиру в городе Дракона над Вислой !
Краков, Польша
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: LOCO REAL ESTATE

Квартиры в Новостройке в Кракове ! 

Приглашаем вас приобрести квартиру в современном комплексе с удобствами мирового уровня. Инвестиции обеспечивают комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части усадьбы разместятся просторные дворы с нестандартно устроенным озеленением и малой архитектурой, а также современная детская площадка.
Инвестицию отличает футуристическая архитектурная форма в сочетании с оригинальным видом искусства.В усадьбе вы найдете зеленые зоны отдыха с галотерапией , многочисленные фонтаны, живые вертикальные сады и экостены .

Планировка

 Квартира площадью 37,01 м2 расположена на 3 этаже с балконом.

Стандарт

Предложение включает в себя квартиры различной площади и функциональной планировки (квартиры от 28 м2 до 150 м2) Инвестиция характеризуется высоким уровнем отделки мест общего пользования. Круглосуточный мониторинг, охрана, контролируемые въездные зоны

Дополнительные удобства: тренажерный зал, инвалидная коляска,
помещение для велосипедов,автомойка - корпус B Зарядная станция для электромобилей - внешняя в здании Включая услуги на территории: ресторан, кафе, аптека, аптека и т. д .

Расположение

Здание расположено по адресу ул. Grzegórzecka/Podgórska, в непосредственной близости от Вислинских бульваров. Расположение в центре города, близость Рыночной площади, Старого Казимежа и отличное сообщение с крупнейшим региональным аэропортом в Польше делают эту инвестицию уникальной.

Дополнительная информация

Дом B – СРОК СДАЧИ 4 кв. 2023 г./ 1 кв. 2024 г.

Дополнительный платный гараж: цена зависит от выбора места и типа парковочного места.

 

Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: LOCO REAL ESTATE

Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года.
Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.

Спрашивайте аналогичные или большие квартиры.

ПЛАНИРОВКА

Квартира площадью 41,26 м2 расположена на втором этаже с балконом (B1).

СТАНДАРТ

В предложении представлены квартиры более высокого стандарта, различной площади и функциональной планировки. На первом этаже дома у квартир будут сады, а на верхних этажах – лоджии и балконы. Забота о комфорте и безопасности жильцов, противовзломные входные двери, стеклопакеты с проветривателями, В квартирах будут установлены противодымные фильтры, кондиционеры в гостиной и полы с подогревом. Квартиры на первом этаже будут оборудованы электропроводкой, позволяющей дистанционно управлять рольставнями.

  • Центральное отопление, двери Porta, мониторинг.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

В этом районе есть многочисленные продуктовые магазины, начальная школа, детские сады и ясли, столовые, кабинеты врача и дантиста, посылочные автоматы и парикмахерские. В этой части Кракова хорошо развита сеть общественного транспорта: 150 м от автобусной остановки, 400 м от остановки трамвая, 1 км железнодорожная станция
Всего 3 км отделяет нас от Рыночной площади.

Непосредственная близость прогулочных маршрутов создает множество возможностей для любителей активного образа жизни. В этом районе вы найдете, например. Парк Кроводерский Парк им. ул. Wyspiańskiego

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года. Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.

Гараж оплачивается дополнительно: цена зависит от выбора места и типа парковочного места. .

Наши агенты в Польше
Wiera Czekaj
Wiera Czekaj
12 объектов
Агентства рядом
East West Reals
1 342 объекта

East West Reals — агентство недвижимости в Варшаве, которое работает исключительно под запросы иностранных клиентов-покупателей и никогда не представляет при сделке интересы продавца. Специализируемся на сделках купли-продажи и аренды жилой, коммерческой недвижимости, домов и земельных участков в Варшаве. Предоставляем максимально комплексную услугу, полную поддержку для клиента на протяжении 2-3 лет cтроительства объекта (при покупке от застройщика).

Предлагаем объекты абсолютно всех застройщиков в Варшаве (более 500), имеем доступ к базе со всеми объектами от собственников, а также сотрудничаем с другими агентствами недвижимости (более 150). Таким образом, клиент, обращаясь к нам, получает полный доступ ко всем существующим объектам как на рынке первичном, так и на вторичном. А следовательно, у клиента нет необходимости обращаться в другие агентства.

Сотрудничаем с профессиональными кредитными консультантами, проверенными ремонтными фирмами и архитекторами, канцеляриями нотариальными и адвокатскими, с лицензированными переводчиками и сможем поддержать вас на каждом этапе, связанном с приобретением недвижимости в каждом (!) вопросе. Все наши агенты владеют английским, русским и польским языками, а также имеют лицензии на посредническую деятельность.

Prestige Real Estate
35 объектов
Prestige Real Estate Warsaw - это опытная, надежная и заслуживающая доверия компания, занимающаяся вопросами долгосрочной аренды недвижимости. Мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги всем нашим клиентам, а наши агенты по недвижимости обучены, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, согласовать цены, провести поиск в земельной и ипотечной книге, а также подготовить юридические соглашения. Наши агенты имеют отличный послужной список в предоставлении услуг иностранным посольствам, международным компаниям, правительственным учреждениям и международным компаниям по переезду. В наших списках вы найдете сотни домов и квартир очень высокого уровня, расположенных в лучших районах Варшавы. У нас есть знания и доказанный успех, чтобы помочь решить ваши жилищные потребности, поэтому начните свой путь к успешному опыту в сфере недвижимости, связавшись с нашим офисом в Варшаве.
Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

Witkowski&Rajter
5 объектов
OKEASK
1 015 объектов

Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/покупки недвижимости в Варшаве. Высокое качество в нашей работе - это залог на долгую перспективу сотрудничества с каждым клиентом. Мы говорим с клиентом - с Вами - на одном языке!

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