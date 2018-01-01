LOCO REALE ESTATE

Описание

LOCO REAL ESTATE

Мы имеем более чем 10-летний опыт работы на рынке недвижимости. За это время мы профессионально поддерживаем клиентов в процессе аренды или продажи домов, квартир и апартаментов. В течение многих лет мы устанавливаем стандарты на рынке недвижимости в Варшаве, и теперь мы внедряем лучшие решения также в Кракове и Португалии.

Предлагаем недвижимость только более высокого класса (премиум), дома или квартиры уникального, высокого стандарта. Мы работаем на основе корпоративных стандартов, для клиентов из разных уголков мира, с учетом их требований, что подчеркивает международный характер нашей работы.

Клиенты, которые работают с нами, указывают на три основные причины, по которым нам следует доверить подготовку сделки: