Жилой комплекс Wille Brzegowa

COSY PROJECT - THE ONLY ONE OF ITS KIND - by Lake Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street

Мы строим только три отдельных дома. Шесть единиц. Классический дизайн и конструкция с вниманием к деталям. Мы выбрали два типа домов. Каждый из них имеет 5 или 6 комнат. Плюс гараж и парковочное место перед домом.

Каждый дом стоит на большом участке площадью 1000 м2. Окна гостиной выходят на юг и запад или восток.

Дома будут построены из керамических блоков. Окна винчестерского цвета в сочетании с двухцветным фасадом придают нашим домам элегантный вид.

Напольное отопление повсюду, включая гараж.

Тепловой насос нагревается с резервуаром для хранения.

Установки подготовлены для установки фотоэлектрических панелей.

Система сигнализации.

Дома расположены на участках рядом с озером Кельпинские. Минута ходьбы до берега озера, и зеленые луга за окном.

Приглашаем Вас сделать заказ. Здесь находится дом площадью 155 м2 с 5 комнатами, другие в этой застройке также имеют 6 комнат.