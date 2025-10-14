  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Lomianki
  4. Жилой комплекс Wille Brzegowa

Жилой комплекс Wille Brzegowa

Kielpin, Польша
от
$379,404
НДС
;
9
ID: 33206
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Мазовецкое воеводство
  • Район
    Западно-Варшавский повят
  • Город
    gmina Lomianki
  • Деревня
    Kielpin

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

COSY PROJECT - THE ONLY ONE OF ITS KIND - by Lake Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street

Мы строим только три отдельных дома. Шесть единиц. Классический дизайн и конструкция с вниманием к деталям. Мы выбрали два типа домов. Каждый из них имеет 5 или 6 комнат. Плюс гараж и парковочное место перед домом.

Каждый дом стоит на большом участке площадью 1000 м2. Окна гостиной выходят на юг и запад или восток.

Дома будут построены из керамических блоков. Окна винчестерского цвета в сочетании с двухцветным фасадом придают нашим домам элегантный вид.

Напольное отопление повсюду, включая гараж.
Тепловой насос нагревается с резервуаром для хранения.
Установки подготовлены для установки фотоэлектрических панелей.
Система сигнализации.
Дома расположены на участках рядом с озером Кельпинские. Минута ходьбы до берега озера, и зеленые луга за окном.

Приглашаем Вас сделать заказ. Здесь находится дом площадью 155 м2 с 5 комнатами, другие в этой застройке также имеют 6 комнат.

Местонахождение на карте

Kielpin, Польша

