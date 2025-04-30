Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)

Работа в Польше — это не только возможность профессионального роста, но и шанс стать частью стабильной европейской экономики. Мы предлагаем комплексную помощь в получении разрешения на временное проживание (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) на основе трудоустройства в Польше. Этот процесс может быть сложным из-за строгих требований польских властей, но наша команда обеспечивает плавный и бесстрессовый опыт на каждом этапе.
Что мы делаем для вас:
✅ Бесплатная консультация – мы оцениваем ваши шансы на получение карты побыту.
✅ Подготовка документов:
С нами вы можете быть уверены, что ваш путь к легальному трудоустройству будет максимально простым и прозрачным.