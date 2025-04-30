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Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)

Польша Польша
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$1,085
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Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Работа в Польше — это не только возможность профессионального роста, но и шанс стать частью стабильной европейской экономики. Мы предлагаем комплексную помощь в получении разрешения на временное проживание (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) на основе трудоустройства в Польше. Этот процесс может быть сложным из-за строгих требований польских властей, но наша команда обеспечивает плавный и бесстрессовый опыт на каждом этапе.

Что мы делаем для вас:

✅ Бесплатная консультация – мы оцениваем ваши шансы на получение карты побыту.
✅ Подготовка документов:

  • Прямое общение с вашим работодателем для подготовки всех необходимых документов.
  • Трудовой договор (Umowa o pracę / Umowa zlecenia).
  • Декларация о поручении работы (Oświadczenie o powierzeniu pracy / Powiadomienie / Zezwolenie).
  • Подтверждение наличия жилья в Польше.
  • Медицинское страхование.
  • Подтверждение финансовой стабильности.
    ✅ Подача заявления – мы обрабатываем ваше заявление в Воеводском управлении (Urząd Wojewódzki) и обеспечиваем правильную подачу документов.
    ✅ Мониторинг процесса – мы отслеживаем сроки обработки, общаемся с органами власти и держим вас в курсе.
    ✅ Гарантированный успех – Мы гарантируем, что вы получите карту пребывания с разрешением на работу, которая юридически закрепит ваш статус занятости в Польше.

С нами вы можете быть уверены, что ваш путь к легальному трудоустройству будет максимально простым и прозрачным.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,085
Длительность
Длительность
34 месяцев
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Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
Польша Польша
от
$1,085
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