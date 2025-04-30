Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)

О программе иммиграции

Работа в Польше — это не только возможность профессионального роста, но и шанс стать частью стабильной европейской экономики. Мы предлагаем комплексную помощь в получении разрешения на временное проживание (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) на основе трудоустройства в Польше. Этот процесс может быть сложным из-за строгих требований польских властей, но наша команда обеспечивает плавный и бесстрессовый опыт на каждом этапе.

Что мы делаем для вас:

✅ Бесплатная консультация – мы оцениваем ваши шансы на получение карты побыту.

✅ Подготовка документов:

Прямое общение с вашим работодателем для подготовки всех необходимых документов.

Трудовой договор (Umowa o pracę / Umowa zlecenia).

Декларация о поручении работы (Oświadczenie o powierzeniu pracy / Powiadomienie / Zezwolenie).

Подтверждение наличия жилья в Польше.

Медицинское страхование.

Подтверждение финансовой стабильности.

✅ Подача заявления – мы обрабатываем ваше заявление в Воеводском управлении (Urząd Wojewódzki) и обеспечиваем правильную подачу документов.

✅ Мониторинг процесса – мы отслеживаем сроки обработки, общаемся с органами власти и держим вас в курсе.

✅ Гарантированный успех – Мы гарантируем, что вы получите карту пребывания с разрешением на работу, которая юридически закрепит ваш статус занятости в Польше.

С нами вы можете быть уверены, что ваш путь к легальному трудоустройству будет максимально простым и прозрачным.