Как выглядят самые дешевые квартиры в Варшаве? Подборка жилья в Польше по цене от €51,500

Цены на квартиры в Польше растут уже больше года, даже несмотря на высокие процентные ставки по кредитам и небывалую стоимость «квадрата». Стоимость новостроек в Варшаве достигает 24,000 zł (около €5,150) за квадратный метр, и, судя по всему, это не предел. Именно поэтому так интересно посмотреть, как выглядят самые дешевые квартиры в Варшаве. Что предлагает продавец за €51,500?

Квартира в районе Rembertów за €52,461

Квартира 1 комната Варшава, Польша € 51,932 1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/3 Этаж

Район Rembertów — это часть большого района Praga Południe, который расположен на восточном берегу Вислы. До 1957 года район Рембертов был отдельным городом, который позднее вошел в состав столицы Польши. Район известен своими лесами, которых здесь действительно много (около 30% территории), старыми тюрьмами еще со времен Второй мировой войны и расположенной здесь Национальной академией обороны, основанной в 1947 году как Академия Генерального штаба.

В доме по ул. Chruściela 39А выставлена на продажу квартира общей площадью 31 кв.м. Квартира-студия расположена на 3-м этаже здания без лифта 1990 года постройки. Судя по фотографиям в объявлении, жилью необходим ремонт.

Квартира в районе Praga Północ €51,475

Квартира 1 комната Варшава, Польша € 50,956 1 Количество комнат 19 м² 2 Этаж

Район Praga Północ (Прага Северная) расположен на восточном берегу Вислы и занимает территорию около 11,4 кв.км. Этот район — один из немногих, где сохранились старинные здания XIX века с прекрасной росписью, памятники архитектуры и независимые художественные галереи. Именно здесь расположены православный собор Святой Равноапостольной Марии Магдалины и базилика Святых Михаила и Флориана, построенная в неоготическом стиле. Центр района — Виленская площадь, также здесь есть зоопарк и Пражский парк, и множество памятников истории и архитектуры.

В доме по ул. Łochowska 12, недалеко близко от торгового центра Galeria Wileńska и метро, выставлена на продажу квартира общей площадью 19 кв.м. Жилье расположено в доме 1937 года постройки, который сейчас находится в процессе реновации.

Судя по фотографиям, в квартире недавно был сделан косметический ремонт. Мебели и бытовой техники нет.

Квартира в районе Ursus за €59,674

Квартира 1 комната Варшава, Польша € 59,072 1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 3/3 Этаж

Район Ursus с 1952 до 1977 годы был отдельным городом, и только после вошел в состав Варшавы. Основная его особенность — большое количество торговых центров, аутлетов и магазинов, за счет чего район можно назвать по-настоящему оживленным — сюда за покупками приезжают жители со всего города.

В районе есть Чеховицкий парк с прудом и парк Ахера с детскими и спортивными площадками. Плюс здесь множество ресторанов, кафе, баров. Интересная особенность: именно в Ursus долгое время был самый низкий уровень преступности по всей Варшаве.

В доме по ул. Bohaterów Warszawy выставлена на продажу квартира общей площадью 21 кв.м. Жилье расположено на 3 этаже дома. Из окон открывается вид на сквер и малоэтажные дома неподалеку. Квартира полностью меблирована и готова к проживанию.

Квартира в районе Targówek за €61,583

Квартира 1 комната Варшава, Польша € 60,963 1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 4/4 Этаж

Targówek — один из самых больших районов Варшавы, в котором расположены огромные торговые центры HOMEPARK и Atrium. В целом, с инфраструктурой в районе проблем нет, как и с парками и скверами — здесь есть Лес Брудновски, Парк Брудновски, Парк Веха. В каждом парке есть беговые и велодорожки.

Одна из самых главных «фишек» района — близость к центру города и наличие метро (несколько станций уже открыты, еще несколько — готовятся к открытию). Это превратило Targówek из обычного «спальника» в один из самых перспективных районов для жизни.

В доме по ул. Chodecka недалеко от метро выставлена на продажу квартира общей площадью 24,5 кв.м. Жилье расположено на 4 этаже четырехэтажного дома. Планировка включает отдельную небольшую кухню (3,6 кв.м), основную комнату (15,8 кв.м), совмещенный санузел (2,9 кв.м).

По словам продавца, идеально подходит для инвестиций или в качестве квартиры для одного человека или пары.