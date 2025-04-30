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Бизнес-инкубатор в Польше

Польша Польша
Срок получения: от 5 месяцев
Расходы: от
$2,642
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Бизнес-инкубатор в Польше
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе иммиграции

Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужден оплачивать услуги наемных бухгалтеров, консультантов.

Прекрасным способом ведения деятельности в РП являются бизнес-инкубаторы. С помощью этих организаций можно решить большинство проблем юридического, налогового и консалтингового характера, при этом значительно сэкономив. Более того, на основании такого сотрудничества можно рассчитывать на ВНЖ в Польше.

Бизнес-инкубатор в Польше это фонд, компания либо другое государственное учреждение, которое предоставляет бухгалтерское и юридическое сопровождение и помогает бизнес-идее возродиться и стать действующим бизнесом.

Преимущества бизнес-инкубатора:

  • один из способов легального ведения бизнеса в Польше;
  • ведение деятельности без дополнительных вложений;
  • отсутствие ведения дополнительной документации;
  • возможность развивать свою бизнес-идею на платежеспособном рынке ЕС;
  • быстрая и легкая возможность иммигрировать и получить ВНЖ.
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 5 месяцев
Расходы
Расходы
от
$2,642
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Германия, Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Италия, Греция, Швейцария, Люксембург, Дания, Швеция, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Чехия, Молдова, Черногория, Болгария
Требования к заявителю

Работа в сфере: 

  • IT;
  • научные исследования;
  • творчество;
  • маркетинг;
  • владелец онлайн-школы;
  • онлайн-улителя; 
  • дизайнеры, архитекторы; 
  • фотографы и тд.

Также для бизнес-инкубатора подходит стационарная деятельность. К примеру, работники бьюти-индустрии, включая тех, кто трудится в салонах красоты, могут сотрудничать с бизнес-инкубатором для комфортного ведения своей деятельности.

Если в вышеупомянутом списке вы не нашли свою деятельность, свяжитесь с нами для индивидуального рассмотрения вашей ниши и возможности работы через бизнес-инкубатор.

Документы
Документы для заявителя

Если рассматривать вариант начала сотрудничества с инкубатором из-за пределов Польши, то на этом этапе необходимо оформить визу для въезда в страну и разрешение на работу. Наиболее оперативный вариант – получение освядчения. При этом в качестве работодателя будет выступать именно бизнес-инкубатор, и все необходимые согласования и оплаты он берет на себя.

Оформленное освядчение высылается иностранцу. На его основании подаются документы на визу. Одновременно или отдельным этапом подписывается договор. Это может быть умова о дзело или умова злецения. 

Документы необходимые для получения Польской рабочий визы: (стандартный список*)

— загранпаспорт (как минимум с 2-мя чистыми страницами) со сроком действия не менее 3 месяцев до окончания визы + копия главной страницы;

— копии всех страниц внутреннего паспорта (с погашенными штампами ранее выданных загранпаспортов);

— приглашение от работодателя, подтверждающий наличие вакансии;

— медицинская страховка на весь срок визы;

— анкета, заполненная вручную в консульстве или визовом центре;

— 1 фотография 3.4*4.5 см на белом фоне.

Наличие необходимых, дополнительных документов рассматривается в отдельном, индивидуальном порядке! 

После переезда в Польшу на основании рабочий визы, заявитель может податься на ВНЖ, все необходимые для этого документы: 

  • 2 экземпляра заявления о выдаче разрешения на временное проживание;

  • 4 актуальные цветные фотографии, неповрежденные, размером 45х35 мм, сделанные за последние 6 месяцев на однородном светлом фоне, хорошей резкости и с четким изображением глаз и лица от макушки до макушки плеч; лицо должно занимать 70-80% фотографий; 

  • действующий проездной документ (2 ксерокопии всех его страниц с печатями, примечаниями и записями, оригинал доступен для ознакомления);

  • подтверждение оплаты госпошлины.

Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в заявлении:

  • документы, подтверждающие наличие стабильного и регулярного источника дохода, достаточного для покрытия расходов на содержание себя и зависимых членов семьи (например, трудовой договор, договор поручения, договор на конкретную работу);

  • документы, подтверждающие медицинское страхование или покрытие страховщиком расходов на лечение на территории Республики Польша;

  • документы, подтверждающие факт проживания в Польше, например, договор аренды, кредитный договор, подтверждение регистрации, справка (бронь) из гостиницы;

  • налоговый расчет, например, PIT, представленный в налоговую инспекцию;

  • справка об отсутствии задолженности по налогам;

  • справка об отсутствии задолженности по налогам компании;

  • договор компании;

  • баланс компании вместе с текущим отчетом о прибылях и убытках;

  • документы, подтверждающие получение дохода в налоговом году, предшествующем подаче заявления, не ниже двенадцатикратного размера среднемесячного вознаграждения на дату подачи заявления, например, КНР 8 компании за предыдущий год с подтверждением его размещения в налоговую инспекцию, бухгалтерские документы, подтверждающие текущий финансовый результат компании, или

  • документы, подтверждающие трудоустройство на неопределенный срок и полный рабочий день, в течение года, предшествующего подаче заявления, по крайней мере двух работников, которые являются польскими гражданами или иностранцами, или

  • документы, подтверждающие наличие денежных средств, позволяющих выполнить вышеуказанные условия в будущем, или документы, подтверждающие ведение деятельности, позволяющей выполнить эти условия в будущем, в частности способствующие росту инвестиций, передаче технологий, внедрению полезные инновации или создание рабочих мест.

Вы просматриваете
Бизнес-инкубатор в Польше
Польша Польша
от
$2,642
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