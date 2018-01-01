  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Starter House

Starter House

al. Bohaterów września 22, 02-389 Warszawa, Poland (Польша)
;
Starter House
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.starterhouse.pl
Описание

Starter House — специализированное агентство недвижимости в Варшаве для мигрантов и предпринимателей из стран СНГ и Балтии. Индивидуальный подход. Подбираем быстро и выгодно любую недвижимость: аренда, покупка, продажа в Варшаве.

Имея в распоряжении обширную базу предложений, мы быстро найдем для вас: квартиру, дом, земельный участок, офис, торговое помещение и многое другое.

Наши агенты в Польше
Лукьянов Владислав
Лукьянов Владислав
Агентства рядом
Fox Promotion S.C
65 объектов
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
TAIRAGROUP SP z O.O.
4 объекта
TAIRAGROUP — польско-украинская компания, главный офис которой находится в городе Кракове, Польша.
Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

Perfect Place

Офис Perfect Place работает на рынке недвижимости с 2011 года. Мы начали во Вроцлаве, затем открыли филиал в Катовицах – работаем по всей Силезии. За это время накопили необходимый опыт для предоставления услуг на самом высоком уровне. Мы ориентируемся прежде всего на профессиональный и индивидуальный подход к клиенту. Будьте уверены, что благодаря инновационным инструментам мы предложим самые выгодные решения.

Varem Estate Sp. z o.o.
5 объектов

Мы стремимся сделать покупку и продажу жилья быстрой, простой и безопасной. Мы предоставляем мгновенные предложения о покупке, брокерские услуги и готовые к заселению городские квартиры. Наша команда экспертов, подкрепленная технологией искусственного интеллекта, обеспечивает эффективность и спокойствие на протяжении всей сделки. В настоящее время в наших офисах в Финляндии, Испании и Польше работает около 300 человек.

Realting.com
Перейти