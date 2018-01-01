  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. James House

James House

27 Jana Pawła II Av.Warsaw
;
James House
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.jameshouse.pl
Описание

Мы специализируемся на брокерской деятельности в сфере недвижимости премиум-класса. Мы представляем клиентов в качестве независимого брокера в Варшаве, Кракове и прилегающих районах. Мы предлагаем исключительные квартиры, новые дома, инвестиционные земли и коммерческие помещения. Для застройщиков и продавцов жилья мы предоставляем профессиональный сервис продаж, кредиты, отделку интерьера, эффективный рабочий процесс, сотрудничество с юристами и комплексную подготовку к продаже с маркетинговыми материалами. Услуги: Премиум брокерское Представительство как независимый брокер Профессиональный сервис продаж Кредиты и отделка интерьера Сотрудничество с юристами Комплексная подготовка к продаже Маркетинговые материалы

Наши агенты в Польше
Ewa Sikora
Ewa Sikora
Агентства рядом
GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI
Жилая недвижимость 40 Коммерческая недвижимость 13

GÓRALCZYK REAL ESTATE  - это современная компания, ориентированная прежде всего на клиентов, которая предоставляет  профессиональные и безопасные услуги на рынке недвижимости. Комплексные предложения гарантируют клиентам квалифицированную помощь. Каждый, кто решит сотрудничать с нашей компанией, может быть уверен, что найдет у нас то, что ищет, и что с нами он достигнет цели своей мечты.

OKEASK
Жилая недвижимость 889 Коммерческая недвижимость 76 Долгосрочная аренда 270

Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/покупки недвижимости в Варшаве. Высокое качество в нашей работе - это залог на долгую перспективу сотрудничества с каждым клиентом. Мы говорим с клиентом - с Вами - на одном языке!

East West Reals
Жилая недвижимость 486 Коммерческая недвижимость 89 Долгосрочная аренда 4

East West Reals — агентство недвижимости в Варшаве, которое работает исключительно под запросы иностранных клиентов-покупателей и никогда не представляет при сделке интересы продавца. Специализируемся на сделках купли-продажи и аренды жилой, коммерческой недвижимости, домов и земельных участков в Варшаве. Предоставляем максимально комплексную услугу, полную поддержку для клиента на протяжении 2-3 лет cтроительства объекта (при покупке от застройщика).

Предлагаем объекты абсолютно всех застройщиков в Варшаве (более 500), имеем доступ к базе со всеми объектами от собственников, а также сотрудничаем с другими агентствами недвижимости (более 150). Таким образом, клиент, обращаясь к нам, получает полный доступ ко всем существующим объектам как на рынке первичном, так и на вторичном. А следовательно, у клиента нет необходимости обращаться в другие агентства.

Сотрудничаем с профессиональными кредитными консультантами, проверенными ремонтными фирмами и архитекторами, канцеляриями нотариальными и адвокатскими, с лицензированными переводчиками и сможем поддержать вас на каждом этапе, связанном с приобретением недвижимости в каждом (!) вопросе. Все наши агенты владеют английским, русским и польским языками, а также имеют лицензии на посредническую деятельность.

Fox Promotion S.C
Жилая недвижимость 65 Коммерческая недвижимость 1
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
Crowd Real Estate
Жилая недвижимость 2

Корни команды платформы Crowd Real Estate связаны с юридической фирмой Sadkowski i Wspólnicy и восходят к 2004 г. Благодаря практике и опыту, накопленному в привлечении финансирования для инвесторов и застройщиков, мы увидели необходимость создания нового уровня на рынке — платформы, объединяющей разработчиков проектов и инвесторов, совместно развивающих польский рынок недвижимости. В 2019 году была основана Crowd Real Estate — первая польская платформа, позволяющая польским застройщикам и инвесторам привлекать капитал через кредитный краудфандинг.

Realting.com
Перейти