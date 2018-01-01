James House

Мы специализируемся на брокерской деятельности в сфере недвижимости премиум-класса. Мы представляем клиентов в качестве независимого брокера в Варшаве, Кракове и прилегающих районах. Мы предлагаем исключительные квартиры, новые дома, инвестиционные земли и коммерческие помещения. Для застройщиков и продавцов жилья мы предоставляем профессиональный сервис продаж, кредиты, отделку интерьера, эффективный рабочий процесс, сотрудничество с юристами и комплексную подготовку к продаже с маркетинговыми материалами. Услуги: Премиум брокерское Представительство как независимый брокер Профессиональный сервис продаж Кредиты и отделка интерьера Сотрудничество с юристами Комплексная подготовка к продаже Маркетинговые материалы