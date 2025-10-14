  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Choroszcz
  4. Таунхаус Hygge forest

Klepacze, Польша
Цена по запросу
;
1
ID: 33334
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Подляское воеводство
  • Район
    Белостокский повят
  • Город
    gmina Choroszcz
  • Деревня
    Klepacze
  • Адрес
    Wodociagowa

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.3 – 34.1
Цена за м², USD 2,790
Цена квартиры, USD 92,908 – 95,140
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 61.5 – 62.6
Цена за м², USD 1,969 – 2,188
Цена квартиры, USD 121,120 – 134,578
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 73.6 – 99.8
Цена за м², USD 1,778 – 2,414
Цена квартиры, USD 171,396 – 204,740

Местонахождение на карте

