Prestige Real Estate

Польша, Варшава
Агентство недвижимости
4 года 10 месяцев
Об агентстве
Prestige Real Estate Warsaw - это опытная, надежная и заслуживающая доверия компания, занимающаяся вопросами долгосрочной аренды недвижимости. Мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги всем нашим клиентам, а наши агенты по недвижимости обучены, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, согласовать цены, провести поиск в земельной и ипотечной книге, а также подготовить юридические соглашения. Наши агенты имеют отличный послужной список в предоставлении услуг иностранным посольствам, международным компаниям, правительственным учреждениям и международным компаниям по переезду. В наших списках вы найдете сотни домов и квартир очень высокого уровня, расположенных в лучших районах Варшавы. У нас есть знания и доказанный успех, чтобы помочь решить ваши жилищные потребности, поэтому начните свой путь к успешному опыту в сфере недвижимости, связавшись с нашим офисом в Варшаве.
Наши агенты в Польше
66 объектов
Агентства рядом
Fox Promotion S.C
Польша, Варшава
Год основания компании 2017
Жилая недвижимость 109 Коммерческая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 429
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
Etalon Estate Group
Польша, Познань
Год основания компании 2018
Новостройки 17 Жилая недвижимость 2328 Коммерческая недвижимость 78 Долгосрочная аренда 400 Земельные участки 227
Etalon Estate Group - международное агентство недвижимости, занимающее выгодное положение в самом сердце Познани, Польша, по адресу ul. Krysiewicza 9. В составе нашей команды - лицензированные эксперты, обладающие глубокими знаниями и многолетним опытом в сфере недвижимости. Мы специализируе…
Varem Estate Sp. z o.o.
Польша, Варшава
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 10
Мы стремимся сделать покупку и продажу жилья быстрой, простой и безопасной. Мы предоставляем мгновенные предложения о покупке, брокерские услуги и готовые к заселению городские квартиры. Наша команда экспертов, подкрепленная технологией искусственного интеллекта, обеспечивает эффективность и…
Crowd Real Estate
Польша, Варшава
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 2
Корни команды платформы Crowd Real Estate связаны с юридической фирмой Sadkowski i Wspólnicy и восходят к 2004 г. Благодаря практике и опыту, накопленному в привлечении финансирования для инвесторов и застройщиков, мы увидели необходимость создания нового уровня на рынке — платформы, объедин…
TAIRAGROUP SP z O.O.
Польша, Краков
Год основания компании 2017
Коммерческая недвижимость 4
TAIRAGROUP — польско-украинская компания, главный офис которой находится в городе Кракове, Польша.
