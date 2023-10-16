Что нужно для того, чтобы устроиться на работу в Польше? Подробное руководство
Можно ли иностранцам сейчас работать в Польше, и какие для этого нужны документы? Где искать вакансии, и какие сейчас наиболее востребованы? Сколько можно в среднем заработать в стране? Подробно о главном — читайте в нашем гайде.
Сколько иностранцев проживает в Польше в 2023 году?
По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, по состоянию на 30 июня 2023 г. в стране проживало 2,4 млн. иностранцев, что составляет около 6% от общей численности населения. Большинство иностранцев в Польше — выходцы из Украины (1,4 млн.), далее следуют Беларусь (100 тыс.), Германия (80 тыс.), Вьетнам (70 тыс.) и Непал (60 тыс.). Другие значительные группы иностранцев в Польше — выходцы из Филиппин, Индии, России, Китая и Узбекистана.
Важно отметить, что это число не включает всех иностранцев, проживающих в Польше, так как некоторые из них могут находиться в стране нелегально или по краткосрочным визам. Тем не менее, эта цифра дает хорошее представление о разнообразии иностранного населения в стране.
Что нужно иностранцу для работы в Польше?
Чтобы работать в Польше, иностранный гражданин должен:
- Иметь действующую визу или вид на жительство.
- Получить разрешение на работу, в том числе сезонную.
- Оформить медицинскую страховку.
- Получить идентификационный номер налогоплательщика (PESEL).
Визы и разрешение на работу
Иностранцам из стран, не входящих в Европейский Союз (ЕС), Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и Швейцарию, для въезда и работы в Польше требуется виза. Тип требуемой визы зависит от гражданства иностранца и цели его пребывания.
Для получения рабочей визы иностранцы должны сначала получить предложение о работе от польского работодателя. Он же отвечает за подачу документов в воеводское управление на получение разрешения на работу от имени работника. Среди них:
- Заполненная форма заявления на получение разрешения на работу.
- Копия паспорта иностранного гражданина.
- Копия резюме.
- Копия предложения о работе.
- Доказательство финансовой обеспеченности работодателя.
- Доказательство соблюдения работодателем польского трудового законодательства.
Процесс рассмотрения заявления о выдаче разрешения на работу может занять до двух месяцев. Разрешение на работу выдаётся на срок до 3 лет и может быть продлено. Что касается разрешения на сезонную работу, оно выдается на срок до 9 месяцев в течение календарного года.
Примечание. Получать разрешение на работу в Польше не требуется: владельцам карты поляка; беженцам и людям, получившим политическое убежище; иностранцам с ВНЖ Польши; владельцам паспорта ЕС, стран Европейской экономической зоны; лицам, которые обучаются или проходят стажировки в стране; артистам и научным сотрудникам; исследователям; журналистам; спортсменам; религиозным деятелям; военнослужащим; иностранному супругу/супруге гражданина Польши.
Когда разрешение на работу на руках, иностранец может обратиться за рабочей визой в польское посольство или консульство в своей стране.
Медицинская страховка
Все иностранцы, проживающие и работающие в Польше, должны иметь медицинскую страховку. Её можно оформить в частной страховой компании или же можно вступить в Польский национальный фонд здоровья (NFZ).
Для вступления в NFZ иностранцы должны иметь действующее разрешение на работу и платить взносы в фонд социального страхования. После вступления в NFZ иностранцы имеют право на бесплатное или субсидируемое медицинское обслуживание в Польше.
Идентификационный номер налогоплательщика (PESEL)
Все иностранцы, проживающие и работающие в Польше, должны получить 11-значный налоговый идентификационный номер (PESEL). Для его получения нужно подать заполненную форму заявления и копию паспорта в самоуправление по месту жительства. Процесс рассмотрения заявления может занять до двух недель.
После получения PESEL иностранец может зарегистрироваться в местном налоговом управлении и начать платить взносы на социальное страхование.
В каком городе Польши лучше работать?
Лучшие города Польши для работы зависят от вашей специализации и личных предпочтений. Однако к числу наиболее популярных и востребованных городов относятся:
- Столица Польши, Варшава является крупным экономическим и культурным центром. В Варшаве, кроме прочего, активно развиваются стартапы, и она является популярным местом для иностранных специалистов.
- Вроцлав — динамичный и космополитичный город с богатой историей и культурой. Это крупный центр информационных технологий, бизнеса и образования. Вроцлав также известен высоким качеством жизни и доступной стоимостью проживания.
- Краков — одно из самых популярных туристических направлений Польши, но это также и прекрасное место для работы. В городе процветает рынок труда, особенно в сфере информационных технологий и услуг. Краков также является крупным культурным и научным центром.
- Познань — быстро развивающийся город с сильной экономикой. Это крупный центр бизнеса, производства и логистики. Познань также является популярным местом для студентов и молодых специалистов.
- Гданьск — портовый город с богатой историей. Это крупный центр торговли, судоходства и логистики. Гданьск также является популярным туристическим центром и имеет растущий сектор информационных технологий.
К числу других городов Польши, благоприятных для работы, относятся:
- Катовице — крупный промышленный город, превратившийся в современный деловой и культурный центр.
- Лодзь — бывший текстильный центр, который сегодня является крупным центром бизнеса, информационных технологий и образования.
- Люблин — исторический город на востоке Польши с растущей экономикой и сильным рынком труда.
- Щецин — портовый город на северо-западе Польши с растущим сектором информационных технологий и рядом международных компаний.
Популярные среди иностранцев вакансии в Польше
Ниже перечислены наиболее востребованные профессии для иностранцев в Польше в 2023 году:
- Инженер-программист
- Специалист по обработке данных
- Специалист по ИТ-поддержке
- Бухгалтер
- Финансовый аналитик
- Представитель службы поддержки клиентов
- Торговый представитель
- Менеджер по маркетингу
- Руководитель проекта
- Преподаватель
- Медсестра
- Врач
Среди рабочих профессий пользуются спросом такие специалисты, как:
- Сварщики
- Электрики
- Строители
- Водители грузовиков
- Рабочие склада
- Машинисты станка с ЧПУ
- Некоторые из этих профессий, например, учитель, медсестра, врач, требуют знания польского языка. Однако работа в польше без знания языка также возможна, если вас интересуют такие вакансии, как, к примеру, сварщик, электрик, строитель, водитель грузовика, работник склада.
Средние зарплаты в Польше
Средняя зарплата в Польше варьируется в зависимости от города или региона, отрасли и конкретной работы. По данным Центрального статистического управления Польши, средняя брутто-зарплата в стране в 2022 году составила 5868,35 злотых (около 1280 евро). Однако иностранцы в Польше могут зарабатывать значительно больше или меньше этой суммы, в зависимости от их навыков, опыта и квалификации.
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Работа в Польше с высокой зарплатой
Ниже приведены средние зарплаты для некоторых наиболее высокооплачиваемых профессий в Польше в 2023 году по данным Salary Explorer:
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Где и как иностранцу искать работу в Польше?
Существует ряд ресурсов, помогающих иностранцам в поиске работы в Польше. Одним из таких является Министерства Семьи, Труда и Социальной политики. На сайте этого ведомства можно найти информацию по поиску работы, получению разрешения на неё и другим вопросам.
К примеру, на сайте ведомства можно найти полный , которые предлагают услуги по трудоустройству иностранцев. Среди них: Randstad; EWL; InterKadra; OTTO Polska; Pollux; POLAND WORKFORCE; Transline Group; Work Service S.A.
Ещё один ресурс — .
Также можно пройти обучение в одной по конкретной специальности с последующим трудоустройством на территории страны.
Иностранцы также могут найти вакансии в Польше, обратившись к популярным онлайн-площадкам. К их числу относятся:
- Pracuj.pl
- GoldenLine.pl
- NoFluffJobs.pl
- Jobs.pl
- Jooble.pl
- e-Delo.pl
- Razem.Work
Важно. Данные о том или ином работодателе можно проверить в реестре Центрального статистического управления Польши — .