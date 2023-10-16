Что нужно для того, чтобы устроиться на работу в Польше? Подробное руководство

Можно ли иностранцам сейчас работать в Польше, и какие для этого нужны документы? Где искать вакансии, и какие сейчас наиболее востребованы? Сколько можно в среднем заработать в стране? Подробно о главном — читайте в нашем гайде.

Сколько иностранцев проживает в Польше в 2023 году?

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, по состоянию на 30 июня 2023 г. в стране проживало 2,4 млн. иностранцев, что составляет около 6% от общей численности населения. Большинство иностранцев в Польше — выходцы из Украины (1,4 млн.), далее следуют Беларусь (100 тыс.), Германия (80 тыс.), Вьетнам (70 тыс.) и Непал (60 тыс.). Другие значительные группы иностранцев в Польше — выходцы из Филиппин, Индии, России, Китая и Узбекистана.

Важно отметить, что это число не включает всех иностранцев, проживающих в Польше, так как некоторые из них могут находиться в стране нелегально или по краткосрочным визам. Тем не менее, эта цифра дает хорошее представление о разнообразии иностранного населения в стране.

Что нужно иностранцу для работы в Польше?

Чтобы работать в Польше, иностранный гражданин должен:

Иметь действующую визу или вид на жительство.

Получить разрешение на работу, в том числе сезонную.

Оформить медицинскую страховку.

Получить идентификационный номер налогоплательщика (PESEL).

Визы и разрешение на работу

Иностранцам из стран, не входящих в Европейский Союз (ЕС), Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и Швейцарию, для въезда и работы в Польше требуется виза. Тип требуемой визы зависит от гражданства иностранца и цели его пребывания.

Для получения рабочей визы иностранцы должны сначала получить предложение о работе от польского работодателя. Он же отвечает за подачу документов в воеводское управление на получение разрешения на работу от имени работника. Среди них:

Заполненная форма заявления на получение разрешения на работу.

Копия паспорта иностранного гражданина.

Копия резюме.

Копия предложения о работе.

Доказательство финансовой обеспеченности работодателя.

Доказательство соблюдения работодателем польского трудового законодательства.

Процесс рассмотрения заявления о выдаче разрешения на работу может занять до двух месяцев. Разрешение на работу выдаётся на срок до 3 лет и может быть продлено. Что касается разрешения на сезонную работу, оно выдается на срок до 9 месяцев в течение календарного года.

Примечание. Получать разрешение на работу в Польше не требуется: владельцам карты поляка; беженцам и людям, получившим политическое убежище; иностранцам с ВНЖ Польши; владельцам паспорта ЕС, стран Европейской экономической зоны; лицам, которые обучаются или проходят стажировки в стране; артистам и научным сотрудникам; исследователям; журналистам; спортсменам; религиозным деятелям; военнослужащим; иностранному супругу/супруге гражданина Польши.

Когда разрешение на работу на руках, иностранец может обратиться за рабочей визой в польское посольство или консульство в своей стране.

Медицинская страховка

Все иностранцы, проживающие и работающие в Польше, должны иметь медицинскую страховку. Её можно оформить в частной страховой компании или же можно вступить в Польский национальный фонд здоровья (NFZ).

Для вступления в NFZ иностранцы должны иметь действующее разрешение на работу и платить взносы в фонд социального страхования. После вступления в NFZ иностранцы имеют право на бесплатное или субсидируемое медицинское обслуживание в Польше.

Идентификационный номер налогоплательщика (PESEL)

Все иностранцы, проживающие и работающие в Польше, должны получить 11-значный налоговый идентификационный номер (PESEL). Для его получения нужно подать заполненную форму заявления и копию паспорта в самоуправление по месту жительства. Процесс рассмотрения заявления может занять до двух недель.

После получения PESEL иностранец может зарегистрироваться в местном налоговом управлении и начать платить взносы на социальное страхование.

В каком городе Польши лучше работать?

Лучшие города Польши для работы зависят от вашей специализации и личных предпочтений. Однако к числу наиболее популярных и востребованных городов относятся:

Столица Польши, Варшава является крупным экономическим и культурным центром. В Варшаве, кроме прочего, активно развиваются стартапы, и она является популярным местом для иностранных специалистов.

Вроцлав — динамичный и космополитичный город с богатой историей и культурой. Это крупный центр информационных технологий, бизнеса и образования. Вроцлав также известен высоким качеством жизни и доступной стоимостью проживания.

Краков — одно из самых популярных туристических направлений Польши, но это также и прекрасное место для работы. В городе процветает рынок труда, особенно в сфере информационных технологий и услуг. Краков также является крупным культурным и научным центром.

Познань — быстро развивающийся город с сильной экономикой. Это крупный центр бизнеса, производства и логистики. Познань также является популярным местом для студентов и молодых специалистов.

Гданьск — портовый город с богатой историей. Это крупный центр торговли, судоходства и логистики. Гданьск также является популярным туристическим центром и имеет растущий сектор информационных технологий.

К числу других городов Польши, благоприятных для работы, относятся:

Катовице — крупный промышленный город, превратившийся в современный деловой и культурный центр.

Лодзь — бывший текстильный центр, который сегодня является крупным центром бизнеса, информационных технологий и образования.

Люблин — исторический город на востоке Польши с растущей экономикой и сильным рынком труда.

Щецин — портовый город на северо-западе Польши с растущим сектором информационных технологий и рядом международных компаний.

Популярные среди иностранцев вакансии в Польше

Ниже перечислены наиболее востребованные профессии для иностранцев в Польше в 2023 году:

Инженер-программист

Специалист по обработке данных

Специалист по ИТ-поддержке

Бухгалтер

Финансовый аналитик

Представитель службы поддержки клиентов

Торговый представитель

Менеджер по маркетингу

Руководитель проекта

Преподаватель

Медсестра

Врач

Среди рабочих профессий пользуются спросом такие специалисты, как:

Сварщики

Электрики

Строители

Водители грузовиков

Рабочие склада

Машинисты станка с ЧПУ

Некоторые из этих профессий, например, учитель, медсестра, врач, требуют знания польского языка. Однако работа в польше без знания языка также возможна, если вас интересуют такие вакансии, как, к примеру, сварщик, электрик, строитель, водитель грузовика, работник склада.

Средние зарплаты в Польше

Средняя зарплата в Польше варьируется в зависимости от города или региона, отрасли и конкретной работы. По данным Центрального статистического управления Польши, средняя брутто-зарплата в стране в 2022 году составила 5868,35 злотых (около 1280 евро). Однако иностранцы в Польше могут зарабатывать значительно больше или меньше этой суммы, в зависимости от их навыков, опыта и квалификации.

Сфера Средняя брутто-зарплата в месяц (PLN) Средняя брутто-зарплата в месяц (EUR) IT 10,000 2,200 Финансы 8,000 1,800 Инженерия, машиностроение 7,000 1,500 Производство 6,000 1,300 Обслуживание клиентов 5,000 1,100

Работа в Польше с высокой зарплатой

Ниже приведены средние зарплаты для некоторых наиболее высокооплачиваемых профессий в Польше в 2023 году по данным Salary Explorer:

Профессия Средняя зарплата в год (PLN) Средняя зарплата в год (EUR) Разработчик программного обеспечения 109,796 24,231 Аналитик данных 160,744 35,476 Инженер 113,232 25,000 Менеджер 121,560 26,828 Врач 143,040 31,568 Юрист 155,520 34,323 Пилот 170,240 37,571 Авиадиспетчер 185,280 40,891 Финансовый аналитик 120,320 26,554 Бухгалтер 110,880 24,471 Директор по продажам 130,960 28,902 Фармацевт 115,200 25,424 Стоматолог 129,600 28,602 Ветеринар 118,800 26,219 Профессор университета 132,000 29,132

Где и как иностранцу искать работу в Польше?

Существует ряд ресурсов, помогающих иностранцам в поиске работы в Польше. Одним из таких является Министерства Семьи, Труда и Социальной политики. На сайте этого ведомства можно найти информацию по поиску работы, получению разрешения на неё и другим вопросам.

К примеру, на сайте ведомства можно найти полный список местных кадровых агентств , которые предлагают услуги по трудоустройству иностранцев. Среди них: Randstad; EWL; InterKadra; OTTO Polska; Pollux; POLAND WORKFORCE; Transline Group; Work Service S.A.

Ещё один ресурс — Польская служба занятости .

Также можно пройти обучение в одной из полицеальных школ Польши по конкретной специальности с последующим трудоустройством на территории страны.

Иностранцы также могут найти вакансии в Польше, обратившись к популярным онлайн-площадкам. К их числу относятся:

Pracuj.pl

GoldenLine.pl

NoFluffJobs.pl

Jobs.pl

Jooble.pl

e-Delo.pl

Razem.Work

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