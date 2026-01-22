Land of Dreams Gallery

Об агентстве

Большой опыт работы в сфере недвижимости. Работаем в данном направлении с 2006 года. С 2016 года продаем недвижимость за рубежом. Вы давно мечтаете иметь квартиру у моря? Хотите купить отель, инвестировать и иметь пассивный доход?

Подберем недвижимость под Ваш бюджет, сопроводим сделку, поможем получить ВНЖ, под ключ подготовим документы и подберем отличный ВУЗ для Ваших детей. Вы получите полную информацию об объектах, дополнительных расходах и налогах. Наши эксперты рассчитают доходность каждого объекта.

Наша команда состоит из опытных профессионалов, которые помогут вам осуществить любые сделки с зарубежной недвижимостью. Мы предлагаем широкий спектр услуг и обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту.