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Жильё в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
38
Энгоми
14
211 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Квартиры с гарантией дохода от аренды рядом с пляжами в Енибогазичи, Газимагуса Газимагуса —…
$175,259
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
$124,072
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 235 м²
$157,481
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Квартира 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Готовая квартира 3+1 площадью 120м2 находится в 4х этажном доме, в Фамагусте, в районе с раз…
$71,988
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
$106,591
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Фамагуста Район Татлысу в северной ч…
$668,032
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
$113,274
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Развитом Комплексе в Татлысу, Газимагуса Расположенный в Северной части Кипра, ре…
$335,723
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Элегантные квартиры в проекте рядом с морем на Северном Кипре, Газимагуса Элегантные квартир…
$281,097
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11
Secure Your Dream Home Today – Three Flexible Paths to Ownership Await You!"      B…
$379,221
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Квартира 2 спальни в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$62,209
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в комплексе курортного типа в Татлысу, Газимагуса, Северный Кипр Остров Кипр – т…
$169,569
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на море на продажу в Татлысу, Газимагуса Кипр, третий по величине остров Ср…
$310,686
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу в Енибогазичи, Северный Кипр Енибогазичи расположен на северном побережь…
$187,777
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Квартира 3 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О квартире TUZLA VIVIENDA SOLIDA предлагает современные, высококачественные апартаменты д…
$148,774
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Квартира 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры с гарантией дохода от аренды рядом с пляжами в Енибогазичи, Газимагуса Газимагуса —…
$340,275
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Квартира 5 комнат в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1/2
Квартиры в благоустроенном комплексе в Татлысу Кипр – третий по величине остров в Средиземно…
$421,077
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5/6
Недвижимость в центре города Газимагуса Северного Кипра Газимагуса, второй по величине гор…
$133,151
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Таунхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира в шаговой доступности от моря в Татлысу, Газимагуса Северный Кипр, расположенный в …
$200,296
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса – популярный жилой р…
$314,100
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Готовый меблированный пентхаус в Татлысу на Северном Кипре Татлысу расположен на северной ст…
$212,814
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия аренды 1+1 550 фунтов стер…
$136,079
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Квартира в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 80 м²
Город Фамагуста буквально наполнен историей и, в тоже время, в нем кипит современная жизнь. …
$82,495
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Готовые Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Енибогазичи, Северный Кипр Современные кварти…
$400,592
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Квартиры с практичным дизайном интерьера в Искеле, Отюкен Регион Искеле, расположенный на се…
$306,134
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Элегантная Недвижимость у Моря на Северном Кипре, Газимагуса. Квартиры в Газимагусе на Север…
$220,781
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
$89,954
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Типы недвижимости в Gazimagusa Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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