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Жильё в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
126
Агридаки
29
Лапитос
26
Василия
19
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204 объекта найдено
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$150,329
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
$89,957
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,740
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Квартира 2 спальни в Василия, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$120,143
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
$354,777
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
$1,50 млн
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$57,606
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Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$283,972
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$102,224
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Вилла 3 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Этаж 1
Новый проект вилл будет располагаться на первой береговой линии в г. Лапта (Северный Кипр). …
Цена по запросу
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$715,567
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
$69,151
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
$270,593
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$62,537
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$170,774
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Квартира 6 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 6 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Характеристики Недвижимости: Площадь участка: 2000 м² Размер виллы: 225 м² …
$759,873
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Квартира 3 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$90,077
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
$270,593
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Пентхаус 2 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$242,573
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$70,354
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$263,377
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,190
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Вилла 5 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$976,761
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Квартира 2 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$203,761
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Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$252,553
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А7 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
$151,184
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$132,290
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Квартира 2 спальни в Elia, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Elia, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$168,369
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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