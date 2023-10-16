Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Коттеджи

Коттеджи на Северном Кипре

Коттедж В архив
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в прекрасный комплекс домов на Кипре - идеальное место для тех, кто ищет ко…
€237,588
Коттедж 2 комнаты в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 2 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€377,813
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
€675,000

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти