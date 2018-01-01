О застройщике

Afik Group – международная строительная компания, занимающаяся недвижимостью и работающая в Израиле, Турции, Кипре, Германии и Греции.

Наша компания - это хорошо зарекомендовавший себя частный семейный бизнес, основанный в 1995 году г-ном Шимоном Айкутом, который имеет гражданство Турции и Израиля и является генеральным директором. Наша отличительная черта - надежность и качество нашего строительства.

Наша компания использует свой обширный опыт в строительной отрасли и международные связи для инициирования и строительства десятков проектов.

Наша компания имеет большой опыт работы на рынках недвижимости Израиля, Турции, Кипра и Греции, а также опыт успешной реализации проектов.

Компания определила потребность на развивающихся рынках недвижимости Турции и Кипра, и в настоящее время фокусируется на расширении своей деятельности, в качестве строительной и риэлторской компании на этих рынках.