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Afik Group

Турецкая Республика Северного Кипра, 99850, Mersin 10, Turkey, KKTC, Doktorlar Sitesi Yani, Caesar Resort Mackenzie cad. Ezgi sokak Cevizli, Iskele,
;
Afik Group
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1995
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
О застройщике

Afik Group – международная строительная компания, занимающаяся недвижимостью и работающая в Израиле, Турции, Кипре, Германии и Греции.

Наша компания - это хорошо зарекомендовавший себя частный семейный бизнес, основанный в 1995 году г-ном Шимоном Айкутом, который имеет гражданство Турции и Израиля и является генеральным директором. Наша отличительная черта - надежность и качество нашего строительства.

Наша компания использует свой обширный опыт в строительной отрасли и международные связи для инициирования и строительства десятков проектов.

Наша компания имеет большой опыт работы на рынках недвижимости Израиля, Турции, Кипра и Греции, а также опыт успешной реализации проектов.

Компания определила потребность на развивающихся рынках недвижимости Турции и Кипра, и в настоящее время фокусируется на расширении своей деятельности, в качестве строительной и риэлторской компании на этих рынках.

Квартиры
Смотреть все 12 объектов
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 10
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 60 кв.м до 71 кв.м, балкон от 12 кв.м д…
€ 179,796
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо)
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 56 кв.м до 68 кв.м + балкон/терраса от …
€ 128,145
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо)
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€ 407,734
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 92 кв.м, балкон 19.5 кв.м. Срок сдачи 202…
€ 246,475
Дома
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
€ 355,830
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€ 291,308
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла…
€ 434,195
Новостройки
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Жилой комплекс Caesar BLUE
Жилой комплекс Caesar BLUE
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€ 152,706
50–100 м² 4 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Afik
Под голубым небом рядом с живописными горами... Caesar Blue — это современный жилой комплекс, который находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра. К Вашим услугам множество вариантов отдыха — от расслабляющего пилатеса в тени деревьев до захватывающего вейкбординга на море. Преимущества комплекса: развитая инфраструктура для детей и взрослых возможность сдачи своих апартаментов в аренду широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет удобная планировка и качественная отделка Срок сдачи комплекса 2021-2025гг в чистовой отделке. Условия оплаты:  дома Helena / Terra / Sophia/Iona / Isabella / Gloria / Priscilla - 50% первоначальный взнос, 50% в беспроцентную рассрочку на 24 месяца. остальные дома: 30% первоначальный взнос, 70% в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета. Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей,  + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости, а так же проживание в своих апартаментах 10 дней с октября по апрель. оплата 100%. Клиент получает гарантированную аренду на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости, а так же проживание в своих апартаментах 10 дней с октября по апрель.
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€ 136,784
45–92 м² 3 квартиры
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация:  Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа Подогрев полов в ванных комнатах Напольная керамика (2 варианта) Ламинат в спальне (по желанию) Противопожарный спринклер Скоростные лифты В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона Панорамное остекление Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении) Условия оплаты:  первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца. первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей,  + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€ 291,308
100–136 м² 2 квартиры
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik
Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторым местом жительства. Жилой комплекс Caesar BLUE Line – настоящий глоток свежего средиземноморского воздуха. Мы предлагаем вам кусочек рая в сочетании с комфортом курортной жизни. Наши роскошные семейные дома, расположенные на красивом побережье Северного Кипра, специально созданы с учетом практичности. Насладитесь непревзойденным отдыхом в полностью оборудованных виллах с двумя или четырьмя спальнями. Каждая вилла может похвастаться кондиционером, быстрым интернетом, спутниковым телевидением, современным дизайном, просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и многими другими удобствами. Наша коллекция меблированных вилл идеально подойдет тем, кто ищет летний отдых у пляжа с ежедневным доступом к морю, или тем, кто хочет сбежать от шума и суеты городской жизни в вечный отпуск. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%: * для смежных вилл беспроцентная рассрочка на 72 месяца;                                                                                                                        * для кватро вилл беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем. Возможно приобрести дизайн-пакет. .  
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€ 106,011
46–198 м² 5 квартир
Сдача в: 2023
Застройщик: Afik
Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра! Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хамам, фитнес-зал, спортивные и детские площадки, мини аквапарк для детей, спа-центр, магазины, аптека, детский садик, прачечная, туристическое агентство, прокат авто и велосипедов, караоке/дискотека, рестораны, пекарня. Преимущества комплекса: развитая инфраструктура для детей и взрослых возможность сдачи своих апартаментов в аренду широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет удобная планировка и качественная отделка Жилой комплекс строится поэтапно. На данный момент уже построены и сданы I-II-III-IV этапы. Строятся V -VI-VII-VIII-IX этапы, срок сдачи 2023-2027 гг. Апартаменты сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня и шкафы. Так же мы предлагаем за дополнительную плату дизайн-проект. В него входит мебель, бытовая техника, посуда, постельные принадлежности, вплоть до ложек и вилок.  Условия оплаты:  Caesar Resort I-II-III-IV этапы, построены и введены в эксплуатацию: 50% первоначальный взнос, 50% беспроцентная рассрочка на 24-48 месяца Caesar Resort V -VI-VII этапы срок сдачи 2023-2025гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Caesar Resort VIII этап 2025-2026гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Caesar Resort IX этап 2026-2027гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 80 месяцев. АКЦИЯ до конца сентября 2023г. для Caesar Resort VIII и Caesar Resort IX предоставляется скидка клиенту 2,5% на недвижимость при условии оплаты первоначального взноса 50% и беспроцентная рассрочка до получения ключей.  
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€ 360,890
127 м² 1 квартира
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и информацию для успешной сделки.  Комфортабельные, просторные виллы с учетом потребностей клиента. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 72 месяца. Каждая вилла на 4 хозяина. Есть виллы с двумя и тремя спальнями. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем.      
Наши агенты на Северном Кипре
Marina Anikina
Marina Anikina
15 объектов
Другие застройщики
Recaioğlu Group

Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.

Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.

Tunalı İnşaat

Компания Tunalı İnşaat была основана в 1976 году, а в 2004 году была преобразована в семейную компанию и стала Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Наш офис находится в Никосии. Наша сфера деятельности включает строительство, изготовление адгезивов, герметиков и химической продукции, а также реставрацию исторических зданий. Мы заняли свое место среди ведущих компаний в этом секторе за короткий период времени, предоставляя качественные и надежные услуги с мировыми брендами Mapei, Gürallar и Stoper. Наша компания, на счету которой более 3 миллионов квадратных метров в области изоляции, продолжает расти с миссией надежности, устойчивости и качества бизнеса. Наше видение заключается в том, чтобы стать компанией, за которой следуют в секторе, благодаря постоянному самосовершенствованию, предлагая инновационные, правильные решения и продолжая предоставлять качественные услуги не нарушая принцип честности.

Alpcans Construction

Наша компания, которая с 2003 года занимается куплей-продажей земли, парцеллированием земли и строительством, добилась успешных результатов под руководством своего основателя Юкселя Альпджана. Всего за несколько лет компания Alpcans успешно реализовала качественные проекты. Такие проекты, как Alpcan Towers в Лефке Гемиконаги, Alpcan Towers Mira, Alpcan Prestige Houses в Гюзелюрте и Alpcan Towers Key West в Газиверене, являются одними из наших проектов, которые радуют наших клиентов и инвесторов.

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