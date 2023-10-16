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Продажа офисных помещений на Северном Кипре

Lefkosa Tuerk Belediyesi
13
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16 объектов найдено
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Этот впечатляющий офис предлагает щедрое внутреннее пространство площадью 133 м2 и дополните…
Цена по запросу
Офис в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офисная единица на весь этаж около 215 кв.м. внутренних площадей, расположен на втором этаже…
Цена по запросу
Офис в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Двухэтажный офис на первом этаже, состоящий из торговой единицы на первом этаже и мезонина в…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на продажу в знаменитом здании.Основные характеристики120м2 крытых площадей, …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Прекрасные офисы на продажу на первом этаже.Офис находится в непосредственной близости от вс…
Цена по запросу
Офис в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Современные роскошные отремонтированные офисы!Расположен в центре (прямо напротив пляжа)Всег…
Цена по запросу
Офис с Spalni в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис с Spalni
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
144м2 ОФИС ДЛЯ ПРОДАЖИ В НЕАПОЛИСЕ НЕОБСТРУПНО ПРЯМОГО МОРЯ. Расположенный в отличном месте …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Prestigious office space facing the Limassol Seafront on a Commercial Modern Building!This b…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Эта превосходная инвестиционная недвижимость расположена в самом сердце Лимассола в одном из…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
This office space  in Neapolis area in Limassol. Just walking distance to the beach. The are…
€4,00 млн
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
The office is fully renovated and located opposite the sea in Enaerios area, Limassol. The a…
Цена по запросу

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