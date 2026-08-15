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Офисы на Северном Кипре

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коммерческая недвижимость
16
магазины
3
4 объекта найдено
Офис 50 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 50 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Офисы с видом на море на оживленной улице в Гирне, Северный Кипр Караогланоглу в Гирне – оди…
$189,114
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Офис 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$182,299
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Офис 90 м² в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Офис 90 м²
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/3
Сводка свойств - Офис на четвертом этаже - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,005
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Офис 133 м² в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Офис 133 м²
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 3/3
Сводка свойств - Офис на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внутренняя пл…
$278,333
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