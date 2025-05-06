Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилая

Жильё в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
421
Богази
28
Богази
23
Спатарико
16
Показать больше
510 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
UP UP
Квартира 2 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Grand Sapphire Resort 2 — апартаменты с лучшей инфраструктурой на Северном Кипре В продаж…
$124,427
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
UP UP
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Этаж 21/23
Описание имуществаПродается пентхаус на 21-м этаже, площадью 343,15 м2, с прекрасным 360 вид…
$945,647
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch, Polski
Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1
Квартиры рядом с морем в Искеле, Лонг-Бич. Квартиры расположены в современном комплексе в Ис…
$365,075
Оставить заявку
Квартира в Патрики, Северный Кипр
Квартира
Патрики, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Новый жилой комплекс, расположенный на побережье Северного Кипра, у поселка Богаз, всего в 3…
$177,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Арнади, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Арнади, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 10
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
$143,594
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
Инвестиционные квартиры в комплексе на Северном Кипре в Искеле Кипр – третий по величине ост…
$187,624
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Площадь 86 м²
$155,684
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 482 м²
Этаж 28/28
Элегантные квартиры в проекте отельного типа на Северном Кипре в Искеле Кипр, третий по вели…
$2,26 млн
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/13
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
$44,937
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 5/6
Если вы желаете жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию тау…
$89,206
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$74,766
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$339,204
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5
Квартиры 1+1 в комплексе с полной инфраструктурой, бассейнами и ресторанами Caesar Resort 3,…
$82,926
Оставить заявку
Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Сигкраси, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Сигкраси, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Если вы хотите жить в комплексе в собственном доме, то данный проект представляет вашему вни…
$69,063
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…
$282,254
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/10
Квартиры в Комплексе Возле Пляжа Маккензи в Искеле. Квартиры расположены в комплексе из 10 б…
$204,888
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$63,361
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Недвижимость с Видом на Море на Северном Кипре, Искеле. Недвижимость расположена в Лонг-Бич …
$189,884
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/28
Элегантные квартиры в проекте отельного типа на Северном Кипре в Искеле Кипр, третий по вели…
$249,281
Оставить заявку
Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$138,242
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
$47,809
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$866,912
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$72,577
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$155,523
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/10
Квартиры в спокойном месте на Северном Кипре, Искеле, Лонг Бич Кипр – третий по величине ост…
$219,271
Оставить заявку
Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 16/25
Просторная квартира 2+1 в элитном комплексе Querencia   • Предлагается к продаже кварт…
$300,774
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/4
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Лонг Би…
$120,745
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Квартиры в центре Искеле на Северном Кипре Искеле — один из перспективных городов на Кипре, …
$170,707
Оставить заявку

Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти