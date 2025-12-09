  1. Realting.com
Cyprus Life Estate

NEW BAZAAR B BLOK 55. SOK. NO:1/11 ISKELE, TRNC (Northern Cyprus)
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Веб-сайт
cypruslife.estate/en
Об агентстве

Cyprus Life Estate — международное агентство недвижимости, специализирующееся на премиальных объектах Северного Кипра.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах покупки — от подбора объекта и проверки документации до оформления сделки и послепродажного обслуживания.

Благодаря глубокому знанию рынка и многолетнему опыту мы помогаем покупателям, инвесторам и семьям, планирующим переезд, выбрать недвижимость, идеально подходящую под их цели — инвестиции, отдых, получение дохода от аренды или постоянное проживание.

Мы работаем только с надёжными застройщиками и предлагаем современное жильё с видом на море, виллы премиум-класса, апартаменты в развитых комплексах и высокодоходные инвестиционные проекты в самых востребованных районах острова.

Наши клиенты выбирают нас за профессионализм, прозрачность, честность и индивидуальный подход, который делает процесс покупки комфортным и безопасным.

Услуги

Ми надаємо повний спектр послуг:

  • Підбір нерухомості під ваш бюджет, цілі та переваги

  • Інвестиційне консультування та рекомендації по об'єктам з високою доходністю

  • Полное сопровождение сделки и юридическая безопасность

  • Онлайн-покази нерухомості для клієнтів з інших країн

  • Послепродажное обслуговування — допомога з меблюванням, здача в оренду, управління об'єктом

  • Доступ до закритих пропозицій від провідних забудовників, скидкам та спеціальним умовам оплати

  • Підтримка на кількох мовах — російський, англійський, польський, український та інші

  • Консультації по переїзду — райони, інфраструктура, школи, особливості життя на Північному Кіпре

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:15
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
10:00 - 13:00
Воскресенье
Выходной
Наши агенты на Северном Кипре
Марк Жуков
Марк Жуков
