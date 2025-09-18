BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Об агентстве

Мы BASTAU ESTATE - ведущие специалисты по НЕДВИЖИМОСТИ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Познакомим вас с уникальными объектами - от уютных апартаментов до роскошных вилл, с потрясающими видами. Мы делаем процесс покупки недвижимости простым и безопасным.

Наше основное направление - подбор недвижимости для переезда и заработка на инвестициях. Мы сопровождаем весь процесс начиная с подбора недвижимости на стадии застройки и заканчивая успешной продажей с фиксацией прибыли для наших инвесторов. И всё это - без комиссий и беспроцентными рассрочками.

Команда. Мы гордимся нашим разноязычным составом брокеров, которые владеют русским, турецким, фарси, английским и украинским языками. Мы обеспечиваем полное обслуживание клиентов от А до Я, гарантируя, что каждый ваш запрос будет полностью удовлетворен, потому что мы стремимся создать самые удобные условия для Вас.

Помимо этого, мы предлагаем полный спектр услуг "под ключ", чтобы сделать процесс инвестирования в недвижимость максимально удобным. Мы заботимся о каждой детали, начиная с поиска наиболее перспективных объектов недвижимости и заканчивая решением всех юридических вопросов, оформлением ВНЖ и помощью при переводе средств.

Присоединяйтесь к нам сегодня, и вместе мы создадим благоприятные условия для роста вашего капитала через инвестиции в недвижимость. Мы готовы помочь вам реализовать ваши финансовые цели и сделать ваш опыт с нами незабываемым.

Гибкий план оплаты, с 0% до 80 месяцев

Гарантированная доходность от 8% до 15% годовых

Без комиссии и без лишних затрат за услуги

Возможна дистанционная покупка в любой валюте или криптовалюте.