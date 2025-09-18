  1. Realting.com
  3. BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Северный Кипр, Girne Belediyesi
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Русский
Об агентстве

Мы BASTAU ESTATE - ведущие специалисты по НЕДВИЖИМОСТИ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Познакомим вас с уникальными объектами - от уютных апартаментов до роскошных вилл, с потрясающими видами. Мы делаем процесс покупки недвижимости простым и безопасным.

Наше основное направление - подбор недвижимости для переезда и заработка на инвестициях. Мы сопровождаем весь процесс начиная с подбора недвижимости на стадии застройки и заканчивая успешной продажей с фиксацией прибыли для наших инвесторов. И всё это - без комиссий и беспроцентными рассрочками.

Команда. Мы гордимся нашим разноязычным составом брокеров, которые владеют русским, турецким, фарси, английским и украинским языками. Мы обеспечиваем полное обслуживание клиентов от А до Я, гарантируя, что каждый ваш запрос будет полностью удовлетворен, потому что мы стремимся создать самые удобные условия для Вас.

Помимо этого, мы предлагаем полный спектр услуг "под ключ", чтобы сделать процесс инвестирования в недвижимость максимально удобным. Мы заботимся о каждой детали, начиная с поиска наиболее перспективных объектов недвижимости и заканчивая решением всех юридических вопросов, оформлением ВНЖ и помощью при переводе средств.

Присоединяйтесь к нам сегодня, и вместе мы создадим благоприятные условия для роста вашего капитала через инвестиции в недвижимость. Мы готовы помочь вам реализовать ваши финансовые цели и сделать ваш опыт с нами незабываемым.

  • Гибкий план оплаты, с 0% до 80 месяцев
  • Гарантированная доходность от 8% до 15% годовых
  • Без комиссии и без лишних затрат за услуги

Возможна дистанционная покупка в любой валюте или криптовалюте.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:13
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 4 новостройки
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Спатарико, Северный Кипр
от
$163,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
INFINITY - это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный компанией Isatis Construction который предлагает широкий выбор квартир с видом на море. Он расположен в 450 метрах от захватывающего дух пляжа Лонг-Бич, который является прекрасным местом для спокойной жизни или прос…
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$186,111
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентха…
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Trikomo, Северный Кипр
от
$109,934
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Жилой комплекс-гигант CAESAR RESORT SPA имеет идеальную локацию относительно Средиземного моря: всего 300 м от пологого песчаного пляжа Лонг-Бич (протяженность 1,5 км) с его знаменитыми ресторанами, оборудованными местами отдыха, спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками…
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Показать все Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Спатарико, Северный Кипр
от
$124,263
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
ELYSIUM - это малоэтажный жилой комплекс класса люкс. Проект представляет собой закрытый микрорайон элитной недвижимости общей площадью 33 000 квадратных метров. На территории имеется охрана, курортная инфраструктура, тропический сад, стильный ландшафтный дизайн, декоративное освещение и лау…
Наши агенты на Северном Кипре
Сергей Антонович
Сергей Антонович
