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Alpcans Construction

Турецкая Республика Северного Кипра, Halil Ağa Sk, Lefke 99770
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Alpcans Construction
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
alpcantowerskeywest.com
О застройщике

Наша компания, которая с 2003 года занимается куплей-продажей земли, парцеллированием земли и строительством, добилась успешных результатов под руководством своего основателя Юкселя Альпджана. Всего за несколько лет компания Alpcans успешно реализовала качественные проекты. Такие проекты, как Alpcan Towers в Лефке Гемиконаги, Alpcan Towers Mira, Alpcan Prestige Houses в Гюзелюрте и Alpcan Towers Key West в Газиверене, являются одними из наших проектов, которые радуют наших клиентов и инвесторов.

Услуги

 

Новостройки
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Alpcan Towers Key West
Alpcan Towers Key West
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 74,297
34–229 м² 7 квартир
Застройщик: Alpcans Construction

Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС) 

В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал.

Активная Жизнь 

А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.

 

 

Типы квартир

-Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон.
-Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад.
-Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад.
-Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад.
-Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон.
-Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон.
-Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.

 

Villa Romance
Villa Romance
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 415,289
495 м² 1 квартира
Застройщик: Alpcans Construction

Наш проект Villa Romance состоит из 11 умных вилл.
Особенности Вилл-
1. 3 спальни &    
Санузла 
2. 360 º Панорамный вид на море и горы 
3. камин в гостиной
4. Бассейн и душевая зона 
5. частная парковка
6. изолированный алюминиевый профиль
7. подпольное отопление
8. водоснабжение GROHE
9. система умного 2kVA инвертора солнечной энергии 
10. волоконно-оптическая инфраструктура интернета & скорость
11.  Высококачественная работа & материалы 
12. CCTV системы безопасности камеры
13. Тепловой насос ( мгновенное нагрев воды ) 
14. центральное отопление и охлаждение
15. 1-го класса электрические материалы, LED споты и экологичное освещение
16. Гидрофора ( фильтрация воды) 
17. Термо-комфорт (изолированные стены, полы, терраса, окна и водопроводы)
18. Мраморный и Керамический пол 1-го класса
19. бак для воды
20. Система - умный дом
21. Зона барбекю 
22. система солнечного коллектора
23. Частный сад        

Наши агенты на Северном Кипре
Фидан Каримли
Фидан Каримли
8 объектов
Другие застройщики
Tunalı İnşaat

Компания Tunalı İnşaat была основана в 1976 году, а в 2004 году была преобразована в семейную компанию и стала Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Наш офис находится в Никосии. Наша сфера деятельности включает строительство, изготовление адгезивов, герметиков и химической продукции, а также реставрацию исторических зданий. Мы заняли свое место среди ведущих компаний в этом секторе за короткий период времени, предоставляя качественные и надежные услуги с мировыми брендами Mapei, Gürallar и Stoper. Наша компания, на счету которой более 3 миллионов квадратных метров в области изоляции, продолжает расти с миссией надежности, устойчивости и качества бизнеса. Наше видение заключается в том, чтобы стать компанией, за которой следуют в секторе, благодаря постоянному самосовершенствованию, предлагая инновационные, правильные решения и продолжая предоставлять качественные услуги не нарушая принцип честности.

Recaioğlu Group

Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.

Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.

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