Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра

от € 74,297

34–229 м² 7 квартир

Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)

В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал.

Активная Жизнь

А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.

Типы квартир

-Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон.

-Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад.

-Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад.

-Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад.

-Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон.

-Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон.

-Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.