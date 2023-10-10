Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Фамагуста
  5. Квартиры

Квартиры в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
64
Квартира В архив
Очистить
170 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
€161,990
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Роскошный комплекс с удобствами отеля будет построен к Июню 2026 года в Искеле рядом с пля…
€129,546
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,798
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€97,811
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
КВАРТИРА С ИДЕАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЯДОМ С МОРЕМ: В продаже готовая к заселению квартира …
€140,191
Студия в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальные апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектром…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальневые апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектр…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дом расположен в центре города в спальном районе, в пешей доступности школа Near East. Йени …
€110,984
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Инфраструктура: Открытый бассейн длинной 80 м; Крытый бассейн; СПА, баня, сауна; Тренаже…
€268,700
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€181,649
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
Пентхаус 3 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
4-комнатный пентхаус 140м² в СПА - комплексе в 600 метрах от песчаного пляжа. Квартиры в шик…
€413,279
Студия 1 комната в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
€99,125
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
3-комнатные апартаменты 80 м² в центре Фамагусты. Комплекс расположен в тихом, спокойном мес…
€110,697
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Пляж Лонг-Бич, безусловно, является одним из самых известных пляжей Северного Кипра. Особенн…
€289,851
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,901
Студия 1 спальня с балконом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,500
Квартира 3 комнаты с парковкой в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Проект состоит из одн…
€137,500

Типы недвижимости в Фамагуста

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти