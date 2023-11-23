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Жильё в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
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6 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Море видно прямо из окон этой собственности. Потрясающий вид. Около 1-5 km до ближайшего пля…
€433,500
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Гюзельюрт- солнечный город, что в переводе с турецкого означает «красивое место», называетс…
€85,184
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+905338573303 arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 12/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€286,845
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€213,828
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Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€108,925
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Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€89,583
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Параметры недвижимости в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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