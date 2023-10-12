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Жильё в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
74
дома
15
89 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€97,811
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
КВАРТИРА С ИДЕАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЯДОМ С МОРЕМ: В продаже готовая к заселению квартира …
€140,191
Студия в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Вилла 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
€525,717
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальные апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектром…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальневые апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектр…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дом расположен в центре города в спальном районе, в пешей доступности школа Near East. Йени …
€110,984
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Инфраструктура: Открытый бассейн длинной 80 м; Крытый бассейн; СПА, баня, сауна; Тренаже…
€268,700
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€181,649
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
Квартира в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€138,666
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,308
Студия 1 спальня с балконом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,500
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
€114,500
Квартира 3 комнаты с парковкой в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Проект состоит из одн…
€137,500
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