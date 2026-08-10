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Жилье в Trikomo, Северный Кипр

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895 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/16
Студия в Royal Life (Poseidon), Северный Кипр Полностью меблирована, с всей бытовой те…
$73,365
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Недвижимость в комплексе с бассейном в Искеле, Северный Кипр Кипр с его чистейшим морем и жи…
$198,087
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/17
Меблированная квартира 2+1 с видом на море в Riverside Life 🌊🌴 Продаётся стильная и полно…
$208,066
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 5/11
$218,733
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/11
$222,129
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Студия с нишей и видом на бассейн в Caesar Resort III 🌴🏊 Продаётся стильная студия с нише…
$87,537
НДС
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Студия в PARK RESIDENCE у Лонг Бич — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость Северн…
$107,935
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 13/22
$260,170
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Квартиры в развитом комплексе в Искеле, Северный Кипр Искеле — это популярный район для инве…
$290,093
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу в многофункциональном проекте в Искеле, Лонг Бич, на Северном Кипре Иске…
$214,267
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/16
$178,654
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Студия с видом на море на продажу в Royal Life Residence, Лонг-Бич, Искеле Полностью меблиро…
$73,289
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/16
$146,048
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 18/22
$193,599
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 10
Квартиры в готовом проекте рядом с пляжем Маккензи в Искеле Искеле — один из самых популярны…
$137,223
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 6/8
Срочная продажа — квартира 2+1 в Park Resident, Long Beach Цена: £145 000. НДС и трафо оп…
$195,464
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 47 м²
Описание объекта: Масштабный элитный жилой и курортный комплекс рядом с пляжем Лонг-Бич, пре…
$168,272
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/31
Квартира 1+1 с видом на море в Grand Sapphire Resort 🌊✨ Продаётся стильная квартира 1+1 в…
$184,589
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/11
Продается уютная студия в жилом комплексе Caesar Resort, блок Aspasianus, район Искеле. О…
$60,260
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/11
$222,129
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 11/16
$268,321
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/16
$163,031
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 21/22
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5
Просторная квартира 2+1 с двумя санузлами — Caesar Resort VI 🌴🌊 Продаётся светлая квартир…
$123,411
НДС
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 250 м²
Описание объекта: Вилла 3+1 в комплексе La Isla Villas, Северный Кипр Современная и простор…
$460,121
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 19/22
$196,995
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 65 м²
Описание объекта: ✨ Courtyard - Элегантные апартаменты 1+1 в элитном комплексе курортного ти…
$160,385
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Квартира 1+1 по привлекательной цене в Caesar Resort VI 🌴☀️ Продаётся квартира 1+1 в комп…
$70,526
НДС
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Трехкомнатная квартира в Caesar Resort 6 — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость …
$213,205
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