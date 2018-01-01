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DINDI GROUP

KARAOGLANOGLU CAD. A.D. PLAZA NO 18 ZEYTINLIK KESIMI GIRNE
;
DINDI GROUP
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2005
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
dindiconstruction.com
О застройщике

Группа компаний Dindi была создана в 2005 году под руководством  Мурата ДИНДИ. За 20 лет она стала одной из важных инвестиционных групп Турецкой Республики Северного Кипра с ее инвестициями в строительство и туризм. Группа компаний Dindi на сегодняшний день построила несколько высококачественных жилых, офисных и торговых объектов.

Dindi Construction, расположенная под крышей группы компаний Dindi, продолжает свои проекты в 2023 году вместе со 130 центрами активного жилья и рабочих мест. Регионы, в которых преимущественно расположены проекты, - это Гирне, Алсанджак и Лапта.

Dindi Rent A Car работает в общей сложности на 74 автомобилях и в 2 разных местах в аэропорту Эрджан и в головном офисе Гирне. Dindi Rent A Car, имеющая в своем автопарке всевозможные вкладки, продолжает свою деятельность, не сбавляя темпов.

Новостройки
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Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 107,497
50–100 м² 15 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: DINDI GROUP
ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.   Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:  Общий бассейн Генератор  Панорамные окна с двойными стеклопакетами Стеклянное остекление балкона Готовые выходы для установки кондиционера воздуха Накопительный бак для воды Система солнечного обогрева воды  Автомобильная парковка Детская площадка Зона барбекю Озеленение и ландшафтный дизайн Видеонаблюдение Шлакбаум   Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика! Просторная гостиная с балконом Кухня со встроенной мебелью высокого качества Спальни со встроенными шкафами  Полностью оборудованная ванная комната Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате В спальнях используется паркетная доска  Качественная сантехника, Встраиваемые шкафы Выводы под кондиционеры Панорамное остекление      Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:  Супермаркет - 1 мин. Аптека - 2 мин. Заправочная станция - 3 мин. Ресторан - 5 мин. Necat British college - 15 мин.  Банкоматы - 7 мин.  Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин. Пляж sunas  - 10 мин.  Спа комплекс - 7 мин.  Спортзал - 7 мин.  Почта - 10 мин. Муниципалитет- 10 мин.  Пекарня - 5 мин.    Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.  Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1    Комфортная система оплаты: 2000  GBP депозит  50% оплата при подписании контракта  25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)  25% оплата при передаче ключей    Дополнительная информация 15 минут езды до центра Кирении 30 минут езды до Никосии 45 минут езды до аэропорта Эрджан 120 минут езды до аэропорта Ларнака   * Общий бассейн * Генератор  * Просторная гостиная с балконом * Кухня со встроенной мебелью высокого качества * Спальни со встроенными шкафами  * Полностью оборудованная ванная комната * Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате * В спальнях используется паркетная доска  * Панорамные окна с двойными стеклопакетами * Стеклянное остекление балкона * Готовые выходы для установки кондиционера воздуха * Накопительный бак для воды * Система солнечного обогрева воды  * Автомобильная парковка * Детская площадка * Озеленение и ландшафтный дизайн
Наши агенты на Северном Кипре
Sofia Loginova
Sofia Loginova
22 объекта
Другие застройщики
Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.

Alpcans Construction

Наша компания, которая с 2003 года занимается куплей-продажей земли, парцеллированием земли и строительством, добилась успешных результатов под руководством своего основателя Юкселя Альпджана. Всего за несколько лет компания Alpcans успешно реализовала качественные проекты. Такие проекты, как Alpcan Towers в Лефке Гемиконаги, Alpcan Towers Mira, Alpcan Prestige Houses в Гюзелюрте и Alpcan Towers Key West в Газиверене, являются одними из наших проектов, которые радуют наших клиентов и инвесторов.

Recaioğlu Group

Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.

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Компания Tunalı İnşaat была основана в 1976 году, а в 2004 году была преобразована в семейную компанию и стала Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Наш офис находится в Никосии. Наша сфера деятельности включает строительство, изготовление адгезивов, герметиков и химической продукции, а также реставрацию исторических зданий. Мы заняли свое место среди ведущих компаний в этом секторе за короткий период времени, предоставляя качественные и надежные услуги с мировыми брендами Mapei, Gürallar и Stoper. Наша компания, на счету которой более 3 миллионов квадратных метров в области изоляции, продолжает расти с миссией надежности, устойчивости и качества бизнеса. Наше видение заключается в том, чтобы стать компанией, за которой следуют в секторе, благодаря постоянному самосовершенствованию, предлагая инновационные, правильные решения и продолжая предоставлять качественные услуги не нарушая принцип честности.

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