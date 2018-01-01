О застройщике

Группа компаний Dindi была создана в 2005 году под руководством Мурата ДИНДИ. За 20 лет она стала одной из важных инвестиционных групп Турецкой Республики Северного Кипра с ее инвестициями в строительство и туризм. Группа компаний Dindi на сегодняшний день построила несколько высококачественных жилых, офисных и торговых объектов.

Dindi Construction, расположенная под крышей группы компаний Dindi, продолжает свои проекты в 2023 году вместе со 130 центрами активного жилья и рабочих мест. Регионы, в которых преимущественно расположены проекты, - это Гирне, Алсанджак и Лапта.

Dindi Rent A Car работает в общей сложности на 74 автомобилях и в 2 разных местах в аэропорту Эрджан и в головном офисе Гирне. Dindi Rent A Car, имеющая в своем автопарке всевозможные вкладки, продолжает свою деятельность, не сбавляя темпов.