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Жильё в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
27
дома
5
32 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с Pool в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с Pool
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 24
Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр Резид…
€109,622
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с видом на горы в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с видом на горы
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северн…
€182,626
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от м…
€184,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
€122,541
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с тренажерным залом в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с тренажерным залом
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр Резиденц…
€156,140
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с видом на горы в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с видом на горы
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр …
€230,162
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с Pool в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с Pool
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр Резиде…
€146,309
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр Резиде…
€109,876
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Се…
€306,359
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в виллах на двух хозяев на С…
€578,035
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новый проект на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамаг…
€153,758
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€182,659
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фа…
€346,821
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры 2+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса …
€190,752
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новую квартиру 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса …
€231,099
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€254,336
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры и бунгало на Северном Кипре в регионе Газим…
€127,168
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€242,775
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€225,434
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагу…
€867,053
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€137,491
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
Цена по запросу
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€173,295
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€72,833
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагу…
Цена по запросу
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€88,440
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€146,243
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новый проект на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамаг…
€250,868
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€171,677
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€439,249

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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