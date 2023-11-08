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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Gazimağusa District
Жильё в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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32 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с Pool
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
1
46 м²
24
Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр Резид…
€109,622
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с видом на горы
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
1
37 м²
2
Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северн…
€182,626
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
2
69 м²
2
Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от м…
€184,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
1
43 м²
2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
€122,541
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с тренажерным залом
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
1
37 м²
2
Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр Резиденц…
€156,140
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с видом на горы
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
2
80 м²
2
Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр …
€230,162
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с Pool
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
1
35 м²
2
Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр Резиде…
€146,309
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
1
35 м²
3
Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр Резиде…
€109,876
Рекомендовать
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Се…
€306,359
Рекомендовать
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в виллах на двух хозяев на С…
€578,035
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новый проект на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамаг…
€153,758
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€182,659
Рекомендовать
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фа…
€346,821
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры 2+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса …
€190,752
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новую квартиру 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса …
€231,099
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€254,336
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры и бунгало на Северном Кипре в регионе Газим…
€127,168
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€242,775
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€225,434
Рекомендовать
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагу…
€867,053
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
98 м²
1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€137,491
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€173,295
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€72,833
Рекомендовать
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагу…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€88,440
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€146,243
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новый проект на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамаг…
€250,868
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€171,677
Рекомендовать
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€439,249
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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