Surkon estate

Северный Кипр, Северный Кипр
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
surkon.estate
Об агентстве

Surkon Estate помогает приобрести недвижимость лучших застройщиков Северного и Южного Кипра.

Команда профессионалов сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от подбора объекта и подписания контракта до оформления документов и получения ключей.

Оператор недвижимости Surkon Estate поможет полностью адаптироваться на Кипре — подключим к местным коммуникациям, настроим банковские счета, поможем в получении вида на жительство.

Ключевые направления Surkon Estate:

  • Все виды операций с недвижимостью
  • Подбор инвестиционных проектов
  • Адаптация клиентов
  • По вопросам иммиграции, открытия бизнеса
  • Проведение ознакомительных туров
  • Помощь в выгодной перепродаже или сдаче в аренду

Эксклюзивная база данных Surkon Estate включает 1300+ объектов недвижимости любого уровня и ценовой категории: от готовых студий от £52000 до роскошных вилл, отелей, блоков апартаментов, казино.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:05
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$339,756
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4* 7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кот…
Surkon estate
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$943,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4*7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кото…
Surkon estate
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Богази, Северный Кипр
от
$440,424
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных вилл в одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект сочетает в себе простор, комфорт и потрясающее расположение. Ключевые преимущества: Просторные виллы с продуманной планировко…
Surkon estate
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Никита, Северный Кипр
от
$69,084
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
2 объекта недвижимости 2
ТАКИХ ВЫГОДНЫХ ЦЕН НА КИПРЕ НЕТ! Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАССРОЧКА: Депозит 3000 фунтов  Первоначальный взнос 35%  Остаток 65% на 42 мес.  С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА 25% Район Газиверен расположен на зап…
Surkon estate
Квартиры
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4
Квартиры-студии с нишей в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar Resort 6. Квартира расп…
$78,018
Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Этаж 2
Проажа большой светлой квартиры с видом на море в комплексе Abelia. Площадь квартиры 89 м…
$176,170
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 9
Квартиры студии в новом комплексе, расположенном вблизи моря в Искеле Riverside. Квартира…
$71,726
Студия 1 комната в Никита, Северный Кипр
Студия 1 комната
Никита
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАС…
$69,206
Дома
Смотреть все 4 объекта
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 2
Виллы 3+1 в комплексе Sunrise в Енибогазичах. Площадь участка земли 260 м2, площадь виллы 15…
$264,255
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных в…
$440,424
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы Площадь участка 850 м2 - достаточно для создания своего сада или …
$339,756
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 достаточно для создания своего сада или …
$943,767
Наши агенты на Северном Кипре
Сергей Антонович
Сергей Антонович
24 объекта
