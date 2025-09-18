Об агентстве

Surkon Estate помогает приобрести недвижимость лучших застройщиков Северного и Южного Кипра.

Команда профессионалов сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от подбора объекта и подписания контракта до оформления документов и получения ключей.

Оператор недвижимости Surkon Estate поможет полностью адаптироваться на Кипре — подключим к местным коммуникациям, настроим банковские счета, поможем в получении вида на жительство.

Ключевые направления Surkon Estate:

Все виды операций с недвижимостью

Подбор инвестиционных проектов

Адаптация клиентов

По вопросам иммиграции, открытия бизнеса

Проведение ознакомительных туров

Помощь в выгодной перепродаже или сдаче в аренду

Эксклюзивная база данных Surkon Estate включает 1300+ объектов недвижимости любого уровня и ценовой категории: от готовых студий от £52000 до роскошных вилл, отелей, блоков апартаментов, казино.