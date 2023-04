Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.