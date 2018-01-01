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Recaioğlu Group

Турецкая Республика Северного Кипра, METE ADANIR CADDESI EMEK APT.№21 GIRNE
;
Recaioğlu Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1985
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.recaioglugroup.com
О застройщике

Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.

Услуги

1.Дизайн и строительство

2.Recaioğlu ПВХ

3.Recaioğlu Сталь&Кованое железо

4. Обработка мрамора и гранита 

5.Recaioğlu Estates (продажа и аренда)

6. Туризм 

Новостройки
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Colesium Court
Жилой комплекс Colesium Court
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 65,302
56–136 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Recaioğlu Group

Colesium Court предлагает вам спокойную и качественную жизнь за городом и в то же время не так далеко от центра города Гирне. Здесь Вы будете проводить каждый час с удовольствием и наслаждаться жизнью, а также видами на море и горы. Комплекс расположен в Доганкёй и состоит из 40 квартир. Поэтому он идеален не только для инвестиций, но и для жизни. Рядом в 800 метрах расположена школа, остановка транспорта в 400 метрах, недалеко супермаркет, детский сад.

Подземный паркинг - большой плюс, машина не будет перегреваться на солнце. При желании можно будет иметь собственную кладовую в подвале. Также на территории есть большой бассейн. Территория охраняется камерами видеонаблюдения, въезды и выезды на территорию контролируются. Возможна покупка в рассрочку до окончания периода строительства.

В комплексе предлагаются к продаже 1+1 (56,1кв.м.-75,7кв.м), 2+1(78,3кв.м.-140,7кв.м.) и 3+1(136,5кв.м.-160,7кв.м.) апартаменты, есть двухуровневые квартиры с уникальным дизайном и собственной терассой! 

FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 116,896
53–75 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Recaioğlu Group

Разработка Four Vision была основана в 2017 году четырьмя семейными предприятиями, которые работают в строительном секторе в Турецкой Республике Северного Кипра более 30 лет. Цель состоит в том, чтобы начать путь к созданию более престижных жилищных проектов на острове Кипр путем слияния 4 компаний, которые годами работают в своих регионах, и для достижения крупных проектов и быть срочным на международном рынке. Компания работает во всех регионах Северного Кипра в секторах строительства и продаж.

Проект Four Seasons Life воплощается в жизнь в самом красивом и естественном месте Средиземноморья, которое соединяет три континента с его уникальным расположением в регионе Искеле на Северном Кипре. 

Проект состоит из 6 типов свойств:

1.Студио-апартаменты

2-й.Апартаменты с –

3-й.Апартаменты с – ( длиной )

4-й.Двухкомнатные квартиры

5.Двухквартирный дом на 2 спальни

6.Двухквартирный дом на 3 спальни

7.Двухквартирный дом на 3 спальни с частным бассейном

Услуги: аквапарк, тренажерный зал, SPA, детская площадка, водные виды спорта, пляжный бар, бар у бассейна, ресторан

Four Seasons Life II состоит из 326 квартир и включает в себя апартаменты-студио, апартаменты с одной спальней и апартаменты с двумя спальнями. Проект будет построен в два этапа: июль 2023 года и январь 2024 года.

Проект Four Seasons Life является победителем конкурса Best Seafront Development 2019 от PROPERTYNC Awards.  

Наши агенты на Северном Кипре
Iryna Solomon
Iryna Solomon
13 объектов
Другие застройщики
Alpcans Construction

Наша компания, которая с 2003 года занимается куплей-продажей земли, парцеллированием земли и строительством, добилась успешных результатов под руководством своего основателя Юкселя Альпджана. Всего за несколько лет компания Alpcans успешно реализовала качественные проекты. Такие проекты, как Alpcan Towers в Лефке Гемиконаги, Alpcan Towers Mira, Alpcan Prestige Houses в Гюзелюрте и Alpcan Towers Key West в Газиверене, являются одними из наших проектов, которые радуют наших клиентов и инвесторов.

Tunalı İnşaat

Компания Tunalı İnşaat была основана в 1976 году, а в 2004 году была преобразована в семейную компанию и стала Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Наш офис находится в Никосии. Наша сфера деятельности включает строительство, изготовление адгезивов, герметиков и химической продукции, а также реставрацию исторических зданий. Мы заняли свое место среди ведущих компаний в этом секторе за короткий период времени, предоставляя качественные и надежные услуги с мировыми брендами Mapei, Gürallar и Stoper. Наша компания, на счету которой более 3 миллионов квадратных метров в области изоляции, продолжает расти с миссией надежности, устойчивости и качества бизнеса. Наше видение заключается в том, чтобы стать компанией, за которой следуют в секторе, благодаря постоянному самосовершенствованию, предлагая инновационные, правильные решения и продолжая предоставлять качественные услуги не нарушая принцип честности.

Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.

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