Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Жилая

Жильё в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
82
Казафани
22
Беллапаис
15
Erdemit
14
Показать больше
484 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
UP UP
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
Видовая квартира 2+1 в центре Гирне в элитном комплексе CC Tower Продается просторная и п…
$292,624
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Казафани, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Казафани, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Ультра роскошные виллы на продажу в районе Girne Ozanköy. 4 Спальни виллы с частным бассейно…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Address-Estate Cyprus
Языки общения
English, Русский, Italiano, Türkçe
Особняк в Темплос, Северный Кипр
Особняк
Темплос, Северный Кипр
Количество этажей 2
Zenith Villas — Роскошная и Живописная Жизнь в Кирении, Зейтинлик Виллы с турецким титулом …
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Address-Estate Cyprus
Языки общения
English, Русский, Italiano, Türkçe
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Частные Дома в Отличном Месте на Северном Кипре, Гирне. Дома на Северном Кипре в Гирне распо…
$570,594
Оставить заявку
Квартира в Термея, Северный Кипр
Квартира
Термея, Северный Кипр
Площадь 65 м²
Комплекс расположен в уютном районе Доганкей и включает в себя всего 40 квартир, что обеспеч…
$210,150
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$651,447
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$227,298
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Распoложенная среди оливковых деревьев, полевых цветов и нежного морского бриза, эта дизайне…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Виллы с Видом на Море и Природу на Северном Кипре, Алсанджак. Виллы в Алсанджаке, Северный К…
$624,881
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 1/9
Стильные квартиры в престижном проекте на Северном Кипре в Гирне Гирне, расположенный в севе…
$855,890
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Стильные квартиры в проекте возле моря на Северном Кипре в Гирне В последние годы Гирне стал…
$406,543
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на Северном Кипре, Гирне, рядом с полями для гольфа Кипр – райский …
$162,848
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры на Первой Береговой Линии в Гирне, Северный Кипр. Квартиры с видом на море и горы р…
$380,011
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2
Квартиры в жилом комплексе с частным пляжем в Гирне, Каршияка Каршияка, расположенная в Туре…
$360,345
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море в многофункциональном комплексе в Лапте, Северный Кипр Лапта – это …
$420,437
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$68,550
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на горы и море в Гирне Современные квартиры расположены на Северном Кипре в…
$143,331
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Этаж 4/4
Квартиры с бассейном-инфинити в Гирне с видом на море и горы Гирне – один из крупнейших горо…
$495,516
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Стильные дома в комплексе возле моря на Северном Кипре в Гирне Дома расположены в обширном п…
$679,168
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Количество этажей 3
🌊 Ультра-роскошная вилла 5+2 на первой линии с подогреваемым бесконечным бассейном – ваш дом…
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 56 м²
$76,969
Оставить заявку
Вилла в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$120,263
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Стильные Новые Квартиры с Особым Дизайном в Гирне на Северном Кипре Стильные квартиры находя…
$359,220
Оставить заявку
Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 344 м²
Изысканный жилой комплекс, занимающий привилегированное положение на вершинах Киренийских го…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Частные виллы рядом с морем в Гирне, Озанкёй Озанкёй, Гирне – один из самых тихих и спокойны…
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$542,872
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Гирне в Комплексе с Частным Пляжем Эсентепе – красивый район, расположенный в рег…
$542,872
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Гирне. Квартиры расположены в 3-блочном комплексе …
$346,485
Оставить заявку

Типы недвижимости в Girne Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти