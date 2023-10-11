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Жильё в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Бренд New Flat и Villa Project в Алсанчаке Этот проект, который предлагает аутентичную роско…
€388,666
Realting.com
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