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Отели на Северном Кипре

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2 объекта найдено
Отель 600 комнат в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Отель 600 комнат
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 600
Площадь 150 000 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и уважаемые потенциальные клиенты, Для нас большая честь пред…
€85,53 млн
Отель 600 комнат в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Отель 600 комнат
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 600
Площадь 150 000 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и уважаемые потенциальные клиенты, Для нас большая честь пред…
€85,53 млн
Realting.com
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