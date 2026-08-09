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Жилье в Agios Epiktitos, Северный Кипр

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47 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Северный Кипр ТатлисуLA CASALIA - 2+1 LUXUS-VILLAУэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немец…
$1,40 млн
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ISB Global Immobilien
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Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла у самого моря в Çatalköy — NorthernLAND Villas 🌊🏡 Предлагается эксклюзивн…
$1,28 млн
НДС
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Современная и роскошная вилла для вторичной продажи с 5 спальнями + полностью меблированная …
$850,442
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Land of Dreams Gallery
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Квартира в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Этаж 1
Вилла 4+1 в Чаталкое — Кочан! Простор, комфорт и полная автономность • Участок с Кочаном — …
$706,575
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 1
ВИЛЛА 3+1 В ЧАТАЛКОЙ — РОСКОШЬ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Идеальная находка рядом с самым престижным к…
$874,807
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
$222,487
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
$164,160
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Особняк 5 спален в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 5 спален
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
$541,185
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
$450,988
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
$42,032
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
$420,922
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Бунгало в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Бунгало
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
$132,230
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$270,472
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
$444,854
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$88,394
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Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3мя спальнями и бассейном в Чаталкей Вилла с 3мя спальнями 120м² в Чаталкей, в 10…
$228,501
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
$600,114
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
$311,482
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
$342,751
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
$216,354
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
$90,077
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$463,014
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$168,369
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
$390,736
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$113,048
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$106,433
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$192,421
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$288,512
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