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Жильё в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
15
дома
39
12 объектов найдено
Вилла 5 спален в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€913,154
Вилла 4 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€779,046
Пентхаус 2 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€281,505
Пентхаус 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€227,862
Пентхаус 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€176,657
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстоян…
€231,410
Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстоян…
€150,600
Вилла 4 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 007 м²
Количество этажей 2
Sea and mountain view villa project between Ozanköy / Çatalköy. Our project, which consists …
€465,787
Квартира 3 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 122 м²
Этаж 2/1
3+1 flats with garden or roof terrace for sale in a complex with a communal pool, consisting…
€254,066
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Luxurious 1 Bedroom Apartments with Unparalleled Mediterranean Sea Views Immerse yourself…
€185,528
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,67 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€706,384
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