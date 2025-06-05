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Panah Construction

Северный Кипр, Агиос Сергиос
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
О застройщике

Panah Group - строительная компания, работающая в основном на Северном Кипре. Компания создает высококачественные жилые проекты с учетом местных и международных инвесторов. Их портфель включает в себя множество объектов недвижимости, таких как виллы и апартаменты, с известными проектами, такими как Magnolia Residence, Aventus Residence и Sparda Villas, расположенными в таких регионах, как Искеле, Фамагуста и Енибогазичи.
Panah Group подчеркивает доверие, профессионализм, честность и устойчивость. Его миссия - строить на основе доверия и создавать лучшие места для жизни.
panahgroup.com

Услуги

В Panah клиентам предлагается полный опыт работы с недвижимостью - от продажи роскошных, семейных вилл, предназначенных для комфорта и тепла.

В бутик-стиле апартаменты для отдыха с учетом индивидуальных вкусов. Послепродажная команда обеспечивает полную поддержку с мебелью, дизайном интерьера и

Интеграция умного дома. Кроме того, отдел аренды обеспечивает беспроблемный лизинг посредством профессионального выбора арендатора, аренды.

Управление и текущее обслуживание.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 13:41
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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