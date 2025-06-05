Panah Group - строительная компания, работающая в основном на Северном Кипре. Компания создает высококачественные жилые проекты с учетом местных и международных инвесторов. Их портфель включает в себя множество объектов недвижимости, таких как виллы и апартаменты, с известными проектами, такими как Magnolia Residence, Aventus Residence и Sparda Villas, расположенными в таких регионах, как Искеле, Фамагуста и Енибогазичи.
Panah Group подчеркивает доверие, профессионализм, честность и устойчивость. Его миссия - строить на основе доверия и создавать лучшие места для жизни.
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В Panah клиентам предлагается полный опыт работы с недвижимостью - от продажи роскошных, семейных вилл, предназначенных для комфорта и тепла.
В бутик-стиле апартаменты для отдыха с учетом индивидуальных вкусов. Послепродажная команда обеспечивает полную поддержку с мебелью, дизайном интерьера и
Интеграция умного дома. Кроме того, отдел аренды обеспечивает беспроблемный лизинг посредством профессионального выбора арендатора, аренды.
Управление и текущее обслуживание.