О застройщике

Panah Group - строительная компания, работающая в основном на Северном Кипре. Компания создает высококачественные жилые проекты с учетом местных и международных инвесторов. Их портфель включает в себя множество объектов недвижимости, таких как виллы и апартаменты, с известными проектами, такими как Magnolia Residence, Aventus Residence и Sparda Villas, расположенными в таких регионах, как Искеле, Фамагуста и Енибогазичи.

Panah Group подчеркивает доверие, профессионализм, честность и устойчивость. Его миссия - строить на основе доверия и создавать лучшие места для жизни.

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