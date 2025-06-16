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THE HUB PROPERTY LTD

SEA LIFE APT. SEA STAR 2 DÜKKAN NO:2 İSKELE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 18:10
(UTC+3:00, Asia/Famagusta)
Понедельник
08:30 - 17:00
Вторник
08:30 - 17:00
Среда
08:30 - 17:00
Четверг
08:30 - 17:00
Пятница
08:30 - 17:00
Суббота
08:30 - 13:00
Воскресенье
Выходной
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