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Жильё в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
54
158 объектов найдено
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/14
Sky Sakarya – это новый жилой комплекс в элитном районе Сакарья, в центре Фамагусты. Прое…
€159,000
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Гази…
€56,653
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€504,119
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,484
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,785
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,246
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,605
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,459
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,577
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€475,199
Квартира в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Это роскошный комплекс в Кирении, Северный Кипр, расположенный в одном из самых превосходных…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Жилой комплекс строится на территории площадью 26 260 кв.м. и будет состоять из апартаментов…
€167,310
Пентхаус 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Элитные 3-комнатные двухэтажные апартаменты 80 м² с частным бассейном в 100 метрах от моря. …
€522,739
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными рощ…
€485,282
Пентхаус 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
4-комнатный двухуровневый пентхаус 115 м² в престижном комплексе в 200 метрах от пляжа. Этот…
€463,278
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Трехкомнатная квартира 125 м² с большой террасой на крыше 45 м² находится в новом жилом комп…
€458,585
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Создайте свой идеальный образ жизни у моря! Этот новый и прекрасный комплекс идеально сочета…
€458,526
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Прекрасный проект Cruise Kyrenia, в котором есть бассейн в каждой квартире, продолжает очаро…
€451,457
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Трехкомнатная квартира 135 м² (Пентхаус) с двумя большими балконами в элитном комплексе в це…
€449,675
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Мы представляем Вам новый строящийся комплекс в одном из самом уютном, красивом районе Север…
€427,696
Квартира 4 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
5-комнатная просторная квартира 230 м² с балконами 30 м², с кладовой 15 м² и частным бассейн…
€427,696
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
3-комнатные апартаменты 125 м² +30 м² крытая терраса в элитном комплексе в 50 метрах от собс…
€421,637
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Четырехкомнатная квартира 200 м² (с частным бассейном 24 м² ) с балконами 7м² и 8 м² и больш…
€684,145
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Предлагаем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру 80 м2 в новом и современном комплексе неда…
€186,437
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Алсанджак прекрасно подходит для любой цели! Будь то постоянное проживание, инвестиции или п…
€79,236
Квартира 1 комната в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке назв…
€75,041
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Гечиткале — очаровательный город с богатой историей на Северном Кипре . Здесь потрясающая пр…
€69,914
Студия 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Готовая студия 37 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 метрах от мо…
€68,749

Типы недвижимости в Кирения

квартиры
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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