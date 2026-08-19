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Жилье в Кирении, Северный Кипр

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420 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 382 м²
Этаж 1/2
Двухэтажные дома с личными бассейнами в престижном комплексе в Гирне, Северный Кипр Гирне, т…
$1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Недвижимость Северного Кипра: 1-комнатная квартира с видом на море и горы в CC Towers, центр…
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Стильные квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Лапте, Северный Кипр Эти стильные ква…
$284,874
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 3+1 в центре Гирне в элитном комплексе CC Towers с ви…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Стильные квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Лапте, Северный Кипр Эти стильные ква…
$255,796
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Уютная квартира 2+1 в CC Towers на 2-м этаже в Кирении! Откройте для себя комфортную жизнь в…
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Готовая 2+1 Квартира в центре Гирне Phoenix Tower привлечет Ваше внимание! Представляем вам …
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Виллы в эксклюзивном комплексе с частными бассейнами в Гирне на Северном Кипре Район Беллапа…
$1,83 млн
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Недвижимость Северного Кипра: дом 3+1 в центре Гирне Недвижимость Северного Кипра в центре …
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Стильные квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Лапте, Северный Кипр Эти стильные ква…
$210,761
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Готовая Квартира в Гирне привлечет Ваше внимание! Представьте себе уютное гнездышко в сердц…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Недвижимость Северного Кипра — готовая квартира 2+1 в центре Гирне в комплексе Avrasya City …
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Отдельные виллы с видом на море и личными бассейнами в Беллапаисе, Гирне Беллапаис (Бейлербе…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Недвижимость Северного Кипра: просторная квартира 3+1 с турецким титулом в центре Гирне Недв…
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Стильные квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Лапте, Северный Кипр Эти стильные ква…
$223,542
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Квартира в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Недвижимость Северного Кипра: студия с панорамным видом на море и горы в CC Towers, центр Ги…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Апартаменты с видом на море в CC Towers в центре Кирении привлекут Ваше внимание! В самом це…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Просторная квартира 2+1 с видом на море в центре Кирении | Ozyalcin 183 Откройте для себя св…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Недвижимость Северного Кипра: купить 2+1 апартаменты в центре Гирне (Кирения) с мебелью и до…
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 509 м²
Отдельные виллы с видом на море и личными бассейнами в Беллапаисе, Гирне Беллапаис (Бейлербе…
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира в центре Кирении в HIGH TOWER с доходом от аренды Нед…
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Недвижимость Северного Кипра: пентхаус 1+1 в центре Кирении с видом на море и горы (NEW LIMA…
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 3+1 в CC Towers с видом на море в центре Кирении Недв…
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Особняк 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
+Ла-Касалия - 4 MER DUPLEX VILLA (3+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнер…
$2,84 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на природу в комплексе с бассейном в Алсанджаке на Северном Кипре Гирне — п…
$203,214
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 1/2
Квартиры в благоустроенном комплексе в приличном районе на Северном Кипре в Гирне Гирне — од…
$446,625
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$650,935
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с эксклюзивными удобствами в Эдремите, Гирне, на Северном Кипре Эта просторн…
$2,70 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с главной дорогой и морем в Гирне, Лапта, на Северном Кипре Северный Кипр пре…
$162,802
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$310,410
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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