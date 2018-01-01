  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Озерай Инвестментс

Озерай Инвестментс

Турецкая Республика Северного Кипра, Lefkoşa Okullar yolu no.45
;
Озерай Инвестментс
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
ozerayyatirim.com
О застройщике

Özeray Investments, имеющая более 30-лет опыта в области недвижимости, оказывает профессиональную поддержку местным и зарубежным инвесторам в таких областях, как разработка проектов, проекты с обменом квартир, продажа земельных участков и их разделение на Северном Кипре.

Услуги

Özeray Investments предлагает реальные, выгодные и полезные решения, учитывая потребности инвесторов. Таким образом, вместе с высококачественными проектами, вы получаете возможность сделать выгодные инвестиции, получив возврат ваших инвестиций.

Наши агенты на Северном Кипре
Юлия Гоузелоглу
Юлия Гоузелоглу
1 объект
Другие застройщики
Tunalı İnşaat

Компания Tunalı İnşaat была основана в 1976 году, а в 2004 году была преобразована в семейную компанию и стала Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Наш офис находится в Никосии. Наша сфера деятельности включает строительство, изготовление адгезивов, герметиков и химической продукции, а также реставрацию исторических зданий. Мы заняли свое место среди ведущих компаний в этом секторе за короткий период времени, предоставляя качественные и надежные услуги с мировыми брендами Mapei, Gürallar и Stoper. Наша компания, на счету которой более 3 миллионов квадратных метров в области изоляции, продолжает расти с миссией надежности, устойчивости и качества бизнеса. Наше видение заключается в том, чтобы стать компанией, за которой следуют в секторе, благодаря постоянному самосовершенствованию, предлагая инновационные, правильные решения и продолжая предоставлять качественные услуги не нарушая принцип честности.

Recaioğlu Group

Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.

Kömürcügil Construction

Kömürcügil Construction Ltd. ведет работу в строительной сфере с 2003 года. Владелец компании Мустафа Комурчюгил более 30 лет занимался отделочными работами. С расширением семейного бизнеса архитектор и директор Али Комурчюгил взял на себя более 100 проектов и внес свой вклад в рост компании. В 2006 году Kömürcügil Construction Ltd. вступила в ассоциацию подрядчиков Турецкой Республики Северного Кипра. С тех пор компания высоко себя зарекомендовала благодаря своей отличной работе, использованию качественных материалов, высокому техническому обслуживанию и обслуживанию. Главная цель Kömürcügil Construction Ltd. – проводить высококачественные строительные работы из лучших материалов по самым доступным ценам. Кроме того, мы заботимся о личных предпочтениях наших клиентов. Именно поэтому мы предлагаем широкий выбор вариантов на каждом этапе работы. Мы строим отличные квартиры, виллы, магазины и офисы. На сегодняшний день мы выполнили более 300 проектов. Мы гордимся тем, что закончили все работы до срока сдачи объектов, чтобы порадовать наших клиентов.

Alpcans Construction

Наша компания, которая с 2003 года занимается куплей-продажей земли, парцеллированием земли и строительством, добилась успешных результатов под руководством своего основателя Юкселя Альпджана. Всего за несколько лет компания Alpcans успешно реализовала качественные проекты. Такие проекты, как Alpcan Towers в Лефке Гемиконаги, Alpcan Towers Mira, Alpcan Prestige Houses в Гюзелюрте и Alpcan Towers Key West в Газиверене, являются одними из наших проектов, которые радуют наших клиентов и инвесторов.

Realting.com
Перейти