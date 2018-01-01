Озерай Инвестментс
Турецкая Республика Северного Кипра, Lefkoşa Okullar yolu no.45
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2017
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe
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О застройщике
Özeray Investments, имеющая более 30-лет опыта в области недвижимости, оказывает профессиональную поддержку местным и зарубежным инвесторам в таких областях, как разработка проектов, проекты с обменом квартир, продажа земельных участков и их разделение на Северном Кипре.
Услуги
Özeray Investments предлагает реальные, выгодные и полезные решения, учитывая потребности инвесторов. Таким образом, вместе с высококачественными проектами, вы получаете возможность сделать выгодные инвестиции, получив возврат ваших инвестиций.
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