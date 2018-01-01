Recaiolu Group - инвестиционная компания и семейная компания, занимающаяся строительством, туризмом и промышленностью. RecaioğluGroup, обладающая превосходными знаниями и опытом, является одним из наиболее ярких примеров предпринимательской силы и решимости турецко-кипрского народа вместе с его управленческой командой и всем своим персоналом.

Требования к качеству и окружающей среде, удовлетворенность клиентов и своевременная доставка, здоровье и безопасность всегда являются одними из самых важных вопросов для руководства компании. Recaioğlu Group имеет индивидуальность, которую всегда ищут и которой доверяют на острове, и которая демонстрируется в качестве примера в областях, в которых она работает, с ее опытом.