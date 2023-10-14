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Жильё в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
88
дома
14
102 объекта найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
Выбираете дом мечты с изумительными видами на море? Тогда это предложение для Вас. Представл…
€437,500
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Современная 5-комнатная вилла 183 м² в 100 метрах от пляжа. Вилла расположена в очень тихо…
€809,342
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
€447,004
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€299,902
Вилла 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла расположена в комплексе Sunrise, район Енибогазичи Жилая площадь 155 м2 Мебель и бытов…
€389,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/9
Апартаменты 2 + 1 в комплексе Abelia Residence в Боазе 🔹 Первоначальный взнос £ 99,820, оста…
€192,000
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Всего в нескольких шагах от золотых песков, с его деловыми и развлекательными центрами, урав…
€161,710
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
€175,000
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до…
€165,630
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/6
ID: CP-719 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние …
€195,472
Пентхаус 2 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстоя…
€304,393
Бунгало 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Ра…
€482,873
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
ID: CP-701 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -300M - Расстояние до…
€119,847
Квартира 3 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 1/5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€220,127
Квартира 2 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€171,210
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€134,522
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние …
€228,163
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
ID: CP-678 STANDORT: Zypern/ Long Beach - Entfernung zum Meer -100M - Entfernung zum …
€189,000
Пентхаус 2 спальни в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние…
€192,174
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
ID: CP-660 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -50M - Расстояние до …
€409,145
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - …
€186,546
Пентхаус 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до…
€600,000
Вилла 4 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€747,089
Вилла 3 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€473,157
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€186,772
Пентхаус 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 7/7
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние д…
€300,000
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 3…
€219,900
Квартира 2 спальни с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэроп…
€150,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/13
ID: CP-623   LOCATİON: Cyprus/ İskele Long Beach  – Distance to the sea -100M – Larn…
€271,748

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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