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Жилье в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
1058
Trikomo
895
Богази
44
Гастриа
34
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1 097 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Фламуди, Северный Кипр
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Вилла 6 комнат
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположен между горами и морем. Вилла 4+2 полностью меблирована на Северном Кипре - 495.000…
$571,355
НДС
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Квартира в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира
Айос Илиас, Северный Кипр
Площадь 76 м²
Этаж 2/11
FOUR SEASONS STUDIO - 38m2 PentHause Студия Пентхаус с терассой на крыше TOTAL - 76m2 О…
$123,748
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/9
Просторная квартира 2+1 с частичным видом на море в Sea Life Residence 🌊✨ Предлагается к …
$153,033
НДС
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Квартира 2 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/10
Стильные апартаменты 1+1 площадью 65 м.кв. на 7-ом этаже в готовом комплексе на побережье Ис…
$107,599
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Квартира 3 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 5/14
Просторная квартира 2+1 с видом на море в Abelia Residence 🌊✨ Предлагается к продаже прос…
$221,495
НДС
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Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9/13
Видовая квартира 2+1 с прямым видом на море в Panorama Long Beach 🌊✨ Предлагается к прода…
$362,446
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 13/22
$179,334
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Описание объекта: Студия в жилом комплексе Royal Life Residence, Северный Кипр Комфортабель…
$92,554
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Nils Ott Real Estates
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/16
$156,238
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
магнолия Резиденция состоит из 5 отдельно стоящих вилл, 6 полуотдельных вилл и 36 квартир (с…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/9
2+1 в Sea Life Residence — в минуте от Long Beach 🌊🏖 Предлагается к продаже квартира в го…
$137,733
НДС
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Описание объекта: Студия в комплексе Caesar Resort, Северный Кипр Современная и функциональ…
$85,868
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Квартира 1+1 в Caesar Resort I, Long Beach 🌊 Предлагается уютная меблированная квартира 1…
$98,115
НДС
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Описание объекта: ✨ Студия в жилом комплексе Abelia Residence - современный комфорт в тихом …
$93,339
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/11
$210,581
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/16
$247,942
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 11/11
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$234,309
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 14/22
$183,409
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$159,268
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$215,290
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3
Светлая квартира 1+1 с большой террасой в Royal Sun Elite 🌴☀️ Продаётся уютная и полность…
$130,860
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 8/16
$249,980
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/14
Студия у моря в Abelia Residence, Boğaz 🌊 Предлагается уютная меблированная студия в гото…
$69,590
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 6/16
$243,187
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Квартира 4 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Элитная квартира у моря в Северном Кипре с панорамным видом и собственной террасой на крыше …
$194,549
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 2+1 с видом на море в Grand Sapphire Resort — элитное…
$293,157
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Квартира 2 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем Вам квартиру 1+1 в живописном г.Искеле Северный Кипр ! Этот современный комплекс …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 2
Квартиры возле знаменитых пляжей Северного Кипра, Йени Искеле Кипр – крупный остров в Средиз…
$155,965
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Типы недвижимости в Iskele District

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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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