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Жильё в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
76
213 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
€161,990
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Роскошный комплекс с удобствами отеля будет построен к Июню 2026 года в Искеле рядом с пля…
€129,546
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,798
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€421,429
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€519,570
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€576,145
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€456,067
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,748
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,987
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Роскошная вилла 3+2( 390 м²) с бассейном 45 м² и собственным садом 150 м². Также для удобст…
€1,44 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€97,811
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
КВАРТИРА С ИДЕАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЯДОМ С МОРЕМ: В продаже готовая к заселению квартира …
€140,191
Студия в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Вилла 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
€525,717
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальные апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектром…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальневые апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектр…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дом расположен в центре города в спальном районе, в пешей доступности школа Near East. Йени …
€110,984
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Инфраструктура: Открытый бассейн длинной 80 м; Крытый бассейн; СПА, баня, сауна; Тренаже…
€268,700
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000

Типы недвижимости в Фамагуста

квартиры
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Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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