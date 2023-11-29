ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Прчань
Жильё в Прчань, Черногория
квартиры
60
дома
105
Очистить
176 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2
150 м²
Великолепное предложение для истинных ценителей истории и морских приключений! Добро пожалов…
€599,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
3
236 м²
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
€690,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Кавач, Черногория
3
220 м²
NUM 2810 Two villas for sale in the Kavac region. The villas have beautiful views of the …
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Кавач, Черногория
3
480 м²
Вилла с бассейном на крыше и панорамным видом на море, район Кавач, между Котором и Тиватом.…
€1,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муо, Черногория
3
2
160 м²
Новые просторные апартаменты с террасой представляют собой целый этаж современной виллы в 50…
€490,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
6
2
209 м²
2/2
Красиво отреставрированный традиционный каменный дом в сердце Боко Которской бухты. …
€799,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
3
2
ID 924 Продается дом в Прчани с видом на море Двухэтажный дом в Прчани с большим учас…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
2
2
68 м²
Looking for a stunning 2-bedroom apartment with breathtaking sea views? This option is for y…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Прчань, Черногория
2
1
41 м²
Двухкомнатная полностью меблированная квартира площадью 41 кв метр с панорамным видом на мор…
€145,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
3
1
62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
€156,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
2
1
50 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 42 кв метра + 8 кв терраса в тихом месте поселка Прч…
€145,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
1
42 м²
NUM 5583 Apartments for sale in Kotor, Muo, in a quiet location near the sea. The apa…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
9
7
230 м²
4
На продажу – Традиционный каменный дом с прекрасным садом, понтоном и невероятным видом на м…
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
3
3
97 м²
Продается – каменный дом с отличной планировкой на первой линии моря. На участке замечат…
€725,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
3
155 м²
НУМ 4772 Виллы различных типов на продажу в районе Кавач. С вилл открывается прекрасный в…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Прчань, Черногория
4
557 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Двух уровневый дом с четырьмя спальнями и б…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
4
2
123 м²
Предлагаем на продажу уютный дом в тихом месте площадью 123 кв метра в Прчане. Двухэтажный д…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Прчань, Черногория
3
1
47 м²
Предлагаем на продажу квартиру в аутентичном каменном доме на первой линии в старинном город…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
3
3
180 м²
Расположение: Муо, Котор Общая площадь: 180 кв.м Количество спален: 2 Количество ванных: …
€360,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 8 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
8
637 м²
Предлагаем на продажу уникальный многоквартирный дом с огромным участком в Каваче. Жилая пло…
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
2
1
44 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 43 и 44 кв метров в Муо. У кажд…
€105,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
3
1
68 м²
На продажу предлагаем две квартиры с двумя спальнями площадью 68 кв метров в Муо. Квартиры с…
€151,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
2
1
46 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 42 и 46 кв метров в Муо. К кажд…
€85,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Прчань, Черногория
4
761 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Отреставрированный дом из натурального камня с четыр…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2
90 м²
Старинный каменный двухэтажный дом semidetached общей площадью 90м2 с дополнительным объекто…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6
515 м²
Уникальное предложение - эксклюзивный не достроенный дом состоящий из двух пентхаусов всего …
€799,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 10 спален
Прчань, Черногория
10
10
800 м²
Палаццо Jerovitsa представляет собой коллекцию из 5 зданий с жилой площадью около 800м2 на п…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 комната
Кавач, Черногория
1
50 м²
Новые современные дома строятся в Кавач, в окружении зелени в 3 км от Тивата и 5 км Котора, …
€198,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с парковкой
Прчань, Черногория
6
5
250 м²
4
D11-029. Каменный дом первой линии к морю в ПрканджеПродается - Первая линия дома, расположе…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Троица, Черногория
2
1
3
From €211,000 - Stunning 2 bedroom apartment with sea view, mountain view and forest view in…
€211,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL