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Жилье в Прчане, Черногория

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квартиры
43
дома
72
115 объектов найдено
Дом 7 спален в , Черногория
Дом 7 спален
, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Отличный дом площадью 263 м2 в Прчани (Которский залив) на участке 330 м2. Главная особеннос…
$502 323
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Вилла 6 комнат в Муо, Черногория
Вилла 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,74 млн
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Вилла 8 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 8 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoПлощадь валового здания: 456 м2Чистая внутренняя …
$2,30 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
Цена: 7 000 000 € Расположение: Прчань, Котор, Черногория (область Всемирного наследия ЮНЕСК…
$8,15 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать слу…
$1,80 млн
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Вилла 5 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Площадь: 300м2Спальни: 4Ванные комнаты: 1 1Площадь земельного участка: 1 599 м2Гараж: 28м2По…
$2,07 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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TekceTekce
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 497 м²
Вилла в посёлке Прчань - это четырехэтажное имение с 4 спальнями, большим садом, бассейном, …
$4,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Роскошные апартаменты у моря в Столиве с видом на Пераст и острова Богородицы Откройте для с…
$301 933
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,92 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Муо, Черногория
Квартира 1 комната
Муо, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенная в очаровательной прибрежной деревне Муо, всего в 2 км от исторического Старого…
$244 203
НДС
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Современная новая вилла предлагается к продаже в Столиве, Бока- Которская бухта. Общая площа…
$1,96 млн
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Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Откройте для себя новый уровень высококлассной жизни в проекте STAR BAY, расположенном в жив…
$153 628
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с двумя спальнями на первой линии у мо…
$442 199
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом месте с живописн…
Цена по запросу
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Площадь 180 м²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
НДС
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в ваш кусочек берегового рая в Прчнь, Котор! Расположенный на втором этаже …
$270 656
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,55 млн
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,32 млн
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 10…
$156 399
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Предлагаем в собственность  квартиру с двумя спальнями в  доме  у залива,  на первой линии о…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Прчань, Черногория
Квартира 1 комната
Прчань, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя эту прекрасно отремонтированную и полностью меблированную однокомнатную кв…
$288 656
НДС
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Дом в Прчань, Черногория
Дом
Прчань, Черногория
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Дом в Пркандже, который имеет площадь 39 м2. На участке уже сделаны фундаменты 50 м2. Также …
$128 250
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Вилла 2 комнаты в Муо, Черногория
Вилла 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Муо, Черногория
Вилла 1 комната
Муо, Черногория
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Традиционный каменный дом в Горни Столиве, муниципалитет Котора, расположен в той части райо…
$1
НДС
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Квартира 2 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/3
Дуплекс-апартаменты в Hyatt Regency Kotor Bay Resort.Первая линия моря · Боко-Которский зали…
$1,15 млн
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Дом 8 спален в Прчань, Черногория
Дом 8 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 8
150 м от моря • Частный купальный док • 3 отдельные квартиры • 3 парковочных места Редкая в…
Цена по запросу
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Вилла 20 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 20 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Палаццо Джеровица представляет собой коллекцию из 5 зданий с жилой площадью около 800 м2, на…
$4,62 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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