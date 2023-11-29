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Жильё в Прчань, Черногория

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176 объектов найдено
Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Великолепное предложение для истинных ценителей истории и морских приключений! Добро пожалов…
€599,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
€690,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 3 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
NUM 2810 Two villas for sale in the Kavac region. The villas have beautiful views of the …
€750,000
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Дом 3 комнаты в Кавач, Черногория
Дом 3 комнаты
Кавач, Черногория
Комнаты 3
Площадь 480 м²
Вилла с бассейном на крыше и панорамным видом на море, район Кавач, между Котором и Тиватом.…
€1,75 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новые просторные апартаменты с террасой представляют собой целый этаж современной виллы в 50…
€490,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 2/2
Красиво отреставрированный традиционный  каменный дом в сердце Боко Которской бухты. …
€799,000
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Количество этажей 2
ID 924 Продается дом в Прчани с видом на море   Двухэтажный дом в Прчани с большим учас…
€250,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Looking for a stunning 2-bedroom apartment with breathtaking sea views? This option is for y…
€160,000
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CRASSULA Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Прчань, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Двухкомнатная полностью меблированная квартира площадью 41 кв метр с панорамным видом на мор…
€145,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
€156,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 42 кв метра + 8 кв терраса в тихом месте поселка Прч…
€145,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
NUM 5583 Apartments for sale in Kotor, Muo, in a quiet location near the sea. The apa…
€95,000
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Прчань, Черногория
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 4
На продажу – Традиционный каменный дом с прекрасным садом, понтоном и невероятным видом на м…
€750,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Муо, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Продается – каменный дом с отличной планировкой на первой линии моря.  На участке замечат…
€725,000
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Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
НУМ 4772 Виллы различных типов на продажу в районе Кавач. С вилл открывается прекрасный в…
€400,000
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Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 557 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Двух уровневый дом с четырьмя спальнями и б…
€370,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Предлагаем на продажу уютный дом в тихом месте площадью 123 кв метра в Прчане. Двухэтажный д…
€370,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Прчань, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Предлагаем на продажу квартиру в аутентичном каменном доме на первой линии в старинном город…
€250,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Муо, Котор Общая площадь: 180 кв.м Количество спален: 2 Количество ванных: …
€360,000
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First Realty
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Дом 8 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кавач, Черногория
Дом 8 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
Комнаты 8
Площадь 637 м²
Предлагаем на продажу уникальный многоквартирный дом с огромным участком в Каваче. Жилая пло…
€750,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 43 и 44 кв метров в Муо. У кажд…
€105,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
На продажу предлагаем две квартиры с двумя спальнями площадью 68 кв метров в Муо. Квартиры с…
€151,500
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 42 и 46 кв метров в Муо. К кажд…
€85,000
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First Realty
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Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 761 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Отреставрированный дом из натурального камня с четыр…
€1,60 млн
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Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Старинный каменный двухэтажный дом semidetached общей площадью 90м2 с дополнительным объекто…
€350,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 515 м²
Уникальное предложение - эксклюзивный не достроенный дом состоящий из двух пентхаусов всего …
€799,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 10 спален в Прчань, Черногория
Квартира 10 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Палаццо Jerovitsa представляет собой коллекцию из 5 зданий с жилой площадью около 800м2 на п…
€4,50 млн
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Дом 1 комната в Кавач, Черногория
Дом 1 комната
Кавач, Черногория
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Новые современные дома строятся в Кавач, в окружении зелени в 3 км от Тивата и 5 км Котора, …
€198,000
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Дом 5 спален с парковкой в Прчань, Черногория
Дом 5 спален с парковкой
Прчань, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
D11-029. Каменный дом первой линии к морю в ПрканджеПродается - Первая линия дома, расположе…
€1,40 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Троица, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Троица, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
From €211,000 - Stunning 2 bedroom apartment with sea view, mountain view and forest view in…
€211,000
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