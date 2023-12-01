ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Сутоморе
Жильё в Сутоморе, Черногория
квартиры
49
дома
163
Очистить
212 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом
Сутоморе, Черногория
2
ID 1111 Продается дом в Сутоморе, Загражде Площадь: 120 м2 и участок 200 м2 1 этаж 52…
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
3
2
ID 1108 Продается дом в Сутоморе Количество спален: 3 Площадь: 164 м2 и участок 352 м…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
1
2
ID 1096 Продается квартира с одной спальней в новом доме в Сутоморе Локация: Сутоморе…
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
62 м²
1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,523
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
55 м²
1
Продается современно обставленная квартира-студия в Будве, площадью 33м2.Расположен в отличн…
€116,592
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
26 м²
1
Продается современно обставленная квартира-студия в Будве, площадью 33м2.Расположен в отличн…
€52,560
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
26 м²
2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€52,940
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
29 м²
1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€58,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
62 м²
2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,523
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
55 м²
2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€116,592
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
98 м²
3
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€215,534
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
99 м²
3
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€217,624
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
29 м²
2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€58,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
3
100 м²
Двухэтажный дом в Сутоморе, поселок Брца. Площадь дома 100м2. Площадь участка 80м2. Структур…
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
2
55 м²
Легальный полумонтажный дом в Сутоморе - дом 55м2 - земельный участок 156м2 Структура до…
€53,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Сутоморе, Черногория
5
78 м²
Двухэтажный дом с участком в Занковичи, Сутоморе. Площадь дома 78 м2. Площадь участка 200 м2…
€58,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
4
270 м²
Трехэтажная вилла с прекрасном видом на горы в центре Сутоморе. Площадь виллы 270 м2. Площа…
€315,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге
Сутоморе, Черногория
1 370 м²
Продается участок земли в урбанизированной зоне. Расположен в пригороде Бара. До ближ…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, новое здание
Сутоморе, Черногория
1
1
37 м²
Продаются 2 квартиры или каждая отдельно Дом расположен в пригороде Бара (5 км от Бара),…
€60,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
3
270 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Трёх этажная вилла Площадь 270 кв.м. Площадь у…
€315,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
1
1
4
Studio & 1 Bedroom Apartments: New Apartments in Sutomore: The property is located on a plot…
€52,560
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
9
332 м²
Два отдельностоящих дома на одном участке в поселении Брца, Сутоморе. Площади домов 82 м2 и …
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
1
38 м²
Продается квартира в Сутоморе, Барская ривьера. Квартира с отдельной спальней площадью 36м2…
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
1
48 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Новый четырёхэтажный малоквартирный жилой дом …
€52,940
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
1
30 м²
Легальная квартира с 1 спальней в Сутоморе. Площадь квартиры 30м2. Высокий 1 этаж. Структура…
€36,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
1
31 м²
Квартиры в новом здании в центре Сутоморе Площадь квартир 31 м2 (студия) и 50 м2 (1 спальня)…
€62,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Сутоморе, Черногория
30 м²
NUM 5587 Studio for sale in Sutomore in a quiet location near the sea. The apartment has …
€63,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 14 спален
Сутоморе, Черногория
14
174 м²
NUM 5533 House 1 (Big House): First floor layout: The first floor consists of three w…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
3
135 м²
Двухэтажный дом над магистралью в Сутоморе. Площадь дома 135 м2. Площадь участка 222 м2. Стр…
€136,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
1
30 м²
Квартира с одной спальней в тихом месте в Сутоморе. Площадь квартиры 30м2. Дом состоит из 3 …
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL