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Жильё в Сутоморе, Черногория

квартиры
49
дома
163
212 объектов найдено
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Количество этажей 2
ID 1111 Продается дом в Сутоморе, Загражде Площадь: 120 м2 и участок 200 м2 1 этаж 52…
€165,000
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Количество этажей 2
ID 1108 Продается дом в Сутоморе Количество спален: 3 Площадь: 164 м2 и участок 352 м…
€160,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1096 Продается квартира с одной спальней в новом доме в Сутоморе   Локация: Сутоморе…
€100,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,523
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продается современно обставленная квартира-студия в Будве, площадью 33м2.Расположен в отличн…
€116,592
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Продается современно обставленная квартира-студия в Будве, площадью 33м2.Расположен в отличн…
€52,560
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€52,940
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€58,900
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,523
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€116,592
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€215,534
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€217,624
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€58,900
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Двухэтажный дом в Сутоморе, поселок Брца. Площадь дома 100м2. Площадь участка 80м2. Структур…
€69,000
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Дом 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Легальный полумонтажный дом в Сутоморе - дом 55м2 - земельный участок 156м2 Структура до…
€53,000
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Дом 5 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 5 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 5
Площадь 78 м²
Двухэтажный дом с участком в Занковичи, Сутоморе. Площадь дома 78 м2. Площадь участка 200 м2…
€58,000
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Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Трехэтажная вилла с прекрасном видом на горы в центре Сутоморе. Площадь виллы 270 м2. Площа…
€315,000
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Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге в Сутоморе, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге
Сутоморе, Черногория
Площадь 1 370 м²
Продается участок земли в урбанизированной зоне. Расположен в пригороде Бара. До ближ…
€45,000
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, новое здание в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, новое здание
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Продаются 2 квартиры или каждая отдельно Дом расположен в пригороде Бара (5 км от Бара),…
€60,000
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Трёх этажная вилла Площадь 270 кв.м. Площадь у…
€315,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Studio & 1 Bedroom Apartments: New Apartments in Sutomore: The property is located on a plot…
€52,560
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Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 9
Площадь 332 м²
Два отдельностоящих дома на одном участке в поселении Брца, Сутоморе. Площади домов 82 м2 и …
€220,000
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Продается квартира в Сутоморе, Барская ривьера. Квартира с отдельной спальней площадью 36м2…
€55,000
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Новый четырёхэтажный малоквартирный жилой дом …
€52,940
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Легальная квартира с 1 спальней в Сутоморе. Площадь квартиры 30м2. Высокий 1 этаж. Структура…
€36,000
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Квартиры в новом здании в центре Сутоморе Площадь квартир 31 м2 (студия) и 50 м2 (1 спальня)…
€62,000
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 30 м²
NUM 5587 Studio for sale in Sutomore in a quiet location near the sea. The apartment has …
€63,000
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Дом 14 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 14 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 14
Площадь 174 м²
NUM 5533 House 1 (Big House): First floor layout: The first floor consists of three w…
€115,000
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Двухэтажный дом над магистралью в Сутоморе. Площадь дома 135 м2. Площадь участка 222 м2. Стр…
€136,500
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Квартира с одной спальней в тихом месте в Сутоморе. Площадь квартиры 30м2. Дом состоит из 3 …
€55,000
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