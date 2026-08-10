Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Сутоморе
  4. Жилая

Жилье в Сутоморе, Черногория

;
квартиры
67
дома
73
140 объектов найдено
Студия 1 комната в 8, Черногория
Студия 1 комната
8, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
море Виды. Подготовьтесь. Высокий арендный потенциал. Добро пожаловать в эту исключительную …
$113,298
НДС
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Квартира площадью 38м2 на 4 этаже в новом доме в центре города. Структура: 1 спальня, гостин…
$121,764
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается дом 110м2 в верхней части Сутоморе. Участок 170м2. Вид с горы. 1700 метров до моря…
$146,360
Оставить заявку
TekceTekce
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Количество этажей 1
В продаже — просторный дом в Сутоморе, Черногория Продаётся просторный дом в живописном рай…
$179,269
Оставить заявку
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Дом площадью 92 м2 расположен на участке 180 м2 в прекрасной локации города Сутоморе (Бар), …
$213,448
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
ПродаетсяСемейный дом продается в тихом районе Сутоморе, расположенном всего в 10 минутах хо…
$315,561
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 2
Недвижимость, Черногория, Сутомор.Продается новая квартира-студия с гаражом площадью 30 м2, …
$94,784
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 3
В Сутоморе, рядом с улицей Цара Лазара продается квартира 44 м2. Планировка квартиры: кухня,…
$85,751
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
| 56 м² | участок 180 м² | 2 уровня | 3 спальни | летняя кухня | парковка | вид на море | …
$154,739
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 6/6
Квартира площадью 63 м2 расположена на 6 этаже в новом доме в центре города, магазин Voli на…
$159,978
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современный дом общей площадью 100м2 на земельном участке 141м2. Дом полностью меблированный…
$274,596
Оставить заявку
Дом 3 спальни в 5, Черногория
Дом 3 спальни
5, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
| 205 м² | участок 451 м² | 2 этажа | 3+ спальни | 2 кухни | 2 санузла | вид на море | Пр…
$233,708
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Дом в Сутоморе, расположенный на каскадном участке общей площадью 355 м2. Этот дом — отличн…
$76,193
Оставить заявку
Дом 9 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 9 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Дом в составе таунхауса. Преземле, плюс два этажа по 3 студии. Фасад и интерьер отремонтиров…
$313,543
Оставить заявку
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположен дом в тихом месте в окружении зелени и гор, в поселке Сутоморе. Дом площадью 1…
$169,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней площадью 64 м2 расположена на 6 этаже в новом доме в центре города, ма…
$178,108
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$232,256
Оставить заявку
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$561,681
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом 10 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 10 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
На продажу выставлен современный трехэтажный дом общей площадью 360 м2, расположенный в мирн…
$577,921
Оставить заявку
Коттедж 10 спален в Сутоморе, Черногория
Коттедж 10 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Исключительная инвестиционная возможность в сердце Сутоморе, ЧерногорияPrime Location | Полн…
$586,094
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
Просторная однокомнатная квартира 74 м2. Квартира частично меблирована. Санузел полностью об…
$387,240
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с видом на море общей площадью 300 м2, расположенный на участке 1100 м2. Дом…
$526,961
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Дом на продажу в Сутоморе, Заградье, на берегу залива Малевик, в пределах особо охраняемой п…
$304,002
Оставить заявку
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Сутоморе | дом + участок | вид на море и горы | уединённая локация | проект реконструкции | …
$87,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Эта красивая однокомнатная квартира площадью 55,52 м2, расположенная на втором этаже совреме…
$148,462
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Sutomore, новая студия, одно- и двухкомнатные апартаменты на первой линии к морю и пляжу. До…
$215,445
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом находится в живописном пригороде Сутоморе города Бар. В районе с развитой инфраструктуро…
$406,448
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продаётся студия / пословни простор в Баре (Шушань) в современном доме с подземным паркингом…
$397,775
Оставить заявку
Дом 12 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 12 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Для продажи: Красивое поместье с двумя домами и мини-рынкомЭксклюзивное поместье продается в…
$2,06 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
В продаже — дом с видом на море в Сутоморе (Zagragje). Уют и потенциал для вашего будущего.…
$158,178
Оставить заявку
Realting.com
Перейти