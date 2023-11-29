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Realting.com
Черногория
Жилая
Биела
Жильё в Биела, Черногория
квартиры
36
дома
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47 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
2
1
44 м²
2/4
A11-056. Brand new one bedroom apartment in Bijela For sale - Brand new property located in …
€135,000
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Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
1
74 м²
Продается квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в поселке Биела, Херцег Нови. Просто…
€171,000
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Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
2
80 м²
NUM 5609 A two-bedroom apartment for sale in Herceg Novi, Bijela, in a quiet location nea…
€290,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Биела, Черногория
4
260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на мор…
€630,000
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Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
2
1
35 м²
А11-046. Новые апартаменты в Биеле Продажа - Новые апартаменты, расположенные в тихом районе…
€84,000
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Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
4
181 м²
Продается дом в поселке Биела, Херцег Нови. Дом идеально подходит для собственного проживан…
€330,000
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Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
3
1
70 м²
3
ID 551 Продается квартира в абсолютно новых апартаментах в Херцег Нови, Биела. В шагов…
€144,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
3
1
95 м²
2/4
А7-053. Уютная квартира в Биеле, Герцег Новидля продажи Просторная квартира в Биеле, Герцег …
€190,000
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Биела, Черногория
1
45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 5…
€105,000
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Биела, Черногория
1
45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 5…
€101,000
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Квартира 1 комната
Биела, Черногория
1
45 м²
Квартиры в новом доме Биела. Комплекс построен турецкой компанией и находится в Биеле, над …
€101,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
2
1
74 м²
2/3
А7-048. Двухкомнатная квартира с видом на море, Биела, Герцег НовиПродается! Двухкомнатная …
€170,000
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Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
2
46 м²
Уютная квартира расположена в 300 метрах от моря в Биела Площадь 46 м2 + 100 м2 участок План…
€99,000
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Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
1
48 м²
NUM 5246 Представляем квартиры для продажи в новом комплексе в Херцег-Нови, где теперь можно…
€140,000
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Пентхаус 2 спальни
Биела, Черногория
2
2
70 м²
4/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€210,000
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Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
1
1
34 м²
4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€85,000
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Студия 1 спальня
Биела, Черногория
1
1
28 м²
1/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€70,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Josice, Черногория
3
2
140 м²
Новая вилла расположена поселке Каменари. Из всех окон и с террасы открывается прекрасный ви…
€290,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Биела, Черногория
3
1
34 м²
1/3
A7-030. One bedroom apartment in Bijela, Herceg NoviFor sale In Bijela, Herceg Novi Three a…
€92,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Биела, Черногория
2
72 м²
Город Херцег Нови, район Биела. Новый строящийся жилой многоквартирный дом рядом с морем…
Цена по запросу
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
6
4
360 м²
3/3
D7-004. Роскошная вилла на берегу залива, Биела, Герцег Новидля продажи вилла в тихом и по…
€1,95 млн
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Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
2
70 м²
Продается двуспальная квартира в Биела. Площадь 70 м2 Две спальни, гостиная + кухня, ванная…
€135,000
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Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
1
1
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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Дом 10 спален
Биела, Черногория
10
314 м²
NUM 4941 Продается дом в Биеле, недалеко от Герцег-Нови. Площадь дома 314 м2, площадь уч…
€560,000
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Дом
Биела, Черногория
233 м²
Дом в посёлке Биела, муниципалитет Герцег Нови. 50 метров до моря. Прекрасное место для лет…
€450,000
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Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
1
1
35 м²
Продается несколько квартир в живописном месте Биела, что входит в Боко Которский залив, оди…
€70,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Биела, Черногория
5
1
90 м²
A5-223. Двухуровневая квартира в центре БиелыПродается двухуровневая квартира в центре Биелы…
€140,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Биела, Черногория
4
3
200 м²
1/5
А7-003. 4 + 1 квартира в Баосичи с большой террасойБольшая квартира для большой семьи. Апарт…
€450,000
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Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Биела, Черногория
4
1
Меблированная квартира в центре пос. Биела, 90м2, дуплекс: кухня с гостиной, ванная комната,…
€140,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
4
2
77 м²
2/2
A5-195. Трехкомнатная квартира в БиелеПродается просторная квартира в деревне Биела. С паром…
€175,000
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