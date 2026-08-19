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Жилье в Зеленике, Черногория

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квартиры
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дома
18
24 объекта найдено
Дом 2 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Площадь дома 90м2, площадь участка- 725м2. Состоит из двух комнат, большой столовой, кухни и…
$162,767
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Дом 4 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1
Два красивых дома выставлены на продажу в Зеленике, Герцег-Нови, расположенный на участке пл…
$296,469
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Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 233 м²
Этаж 3
Просторный дом доступен для продажи, площадью 315 м2, с участком 233 м2. Этот красивый трехэ…
$325,534
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Дом 6 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 6 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
D11-033. Бизнес-дом на продажуПродается - Бизнес-хаус в Зеленике, Херцег-Нови. Дом состоит и…
$1,14 млн
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Дом 2 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается современный дом в поселке Зеленика, пригороде Герцег Нови. Дом полностью меблирова…
$452,899
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Дом в Зеленика, Черногория
Дом
Зеленика, Черногория
Площадь 140 м²
Продается: современный семейный дом, расположенный в зеленом и тихом районе Зеленики – одной…
$495,450
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Дом 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
D11-054. Очаровательный дом на продажу в Зеленике с гаражом и прекрасным дворомОткройте для …
$205,799
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Red Feniks Montenegro
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Дом в Зеленика, Черногория
Дом
Зеленика, Черногория
Площадь 150 м²
D2-1385. Дом в ЗеленикеДвухэтажный дом выставлен на продажу в поселке Зеленика. На первом эт…
$264,109
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Двухкомнатная квартира в жилом комплексе в уютном местечке Зеленика. Это место очень милое, …
$145,295
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Дом 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 3
D11-075. Дом на продажу в Зеленике Дом на продажу с видом на море в Зеленике, Херцег-НовиЭто…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 3
А11-147. Квартиры на продажу в Зеленике Дом на продажу с видом на море в Зеленике, Херцег-Но…
$98,326
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Red Feniks Montenegro
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Дом 8 спален в Зеленика, Черногория
Дом 8 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Этаж 1
Продается просторный, полностью меблированный дом с ухоженным садом, расположенный в Зеленик…
$424,357
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Дом 7 спален в Зеленика, Черногория
Дом 7 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 7
Площадь 228 м²
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с м…
$864,852
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Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
А7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Херцег-НовиПродается в Зеленики, Херце…
$171,499
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями с потрясающими вида…
$186,189
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Квартира 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
А11-092. Двухкомнатная квартира рядом с морем Описание имущества:Откройте для себя прибрежну…
$262,966
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Квартира 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
А7-081. Квартира с двумя спальнями в Зеленике, Херцег-НовиЖилой комплекс в Зеленике 2+1Прода…
$257,249
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Дом в Зеленика, Черногория
Дом
Зеленика, Черногория
Площадь 60 м²
D8-028. Дом в ЗеленикеУютный одноэтажный дом в живописном районе Зеленика, всего в 250 метра…
$160,066
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Дом в Зеленика, Черногория
Дом
Зеленика, Черногория
Площадь 136 м²
D9-005. Дом в первой линии в ЗеленикеОтдельная единица вертикально разделенного дома продает…
$297,266
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Дом 2 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Продается дом в Герцег-Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь участка, на…
$261,569
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Дом 3 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 3
Комфортабельный дом в Зеленике недалеко от Герцег-Нови. Площадь дома 76 м2, площадь участка…
$313,883
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Дом 8 спален в Зеленика, Черногория
Дом 8 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 8
Продается дом в Зеленике недалеко от города Герцег-Нови. Площадь дома 300 м2, а площадь уча…
$523,138
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Вилла 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Вилла 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01 млн
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