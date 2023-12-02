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Жильё в Podi-Sasovici, Черногория

Podi
6
11 объектов найдено
Дом в Podi, Черногория
Дом
Podi, Черногория
ID 826 Продается дом в Херцег Нови В районе Поди по дороге в сторону границы Боснии и …
€160,000
в месяц
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Podi-Sasovici, Черногория
Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Podi-Sasovici, Черногория
Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
€1,30 млн
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Podi, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Podi, Черногория
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Д7-009. Продается дом в ПодиНезавершенный дом на продажу в деревне Поди, Герцег Нови. Ноус …
€150,000
в месяц
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Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море в Podi, Черногория
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море
Podi, Черногория
Площадь 48 м²
Представляем квартиры на продажу в новом комплексе в Герцег Нови, где теперь доступны для по…
€150,000
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Podi, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Компактная и функциональная вилла в клубной деревне недалеко от Герцег-Нови. Деревня состои…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Podi, Черногория
Квартира 3 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 3
Площадь 97 м²
NUM 5280 Двухуровневая квартира на продажу в тихом районе, муниципалитет Херцег Нови. Кварти…
€125,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
NUM 4653 Дом на первом этаже в Херцег-Нови с возможностью модернизации на той же основе. Д…
€65,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Podi-Sasovici, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Podi-Sasovici, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
A2-1176. Просторная 2-спальная квартира в Херцег-НовиМеблированная квартира на продажу в рай…
€145,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Podi-Sasovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Amazing modern villa with 4 bedrooms and 3 bathrooms in the picturesque seaside village of P…
€650,000
в месяц
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Вилла 6 спален с predostavlyaetsya VNZh в Podi-Sasovici, Черногория
Вилла 6 спален с predostavlyaetsya VNZh
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Площадь: 396м2, с террасами; Площадь земельного участка: 1200м2; Спальни: 6; Санузлы: 3;…
€530,000
в месяц
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Типы недвижимости в Podi-Sasovici

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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