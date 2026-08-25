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Жилье в Луштица, Черногория

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133 объекта найдено
Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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Квартира 2 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$179 747
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Дом в Луштица, Черногория
Дом
Луштица, Черногория
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,70 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Продаётся современная и функциональная квартира в исключительном месте на полуострове Луштиц…
$404 772
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Квартира 2 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 442 000 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$518 643
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 105 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,34 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная вилла на набережной предлагается для продажи, расположенная в первом ряду у бер…
$4,39 млн
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Кондо в Луштица, Черногория
Кондо
Луштица, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Продается многоуровневый жилой комплекс, состоящий из двух домов, расположенный на полуостро…
$1,85 млн
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$501 899
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 800 м²
На одной из самых эксклюзивных локаций Черногорского побережья, на полуострове Луштица, в не…
$5,61 млн
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Дом 9 комнат в Луштица, Черногория
Дом 9 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Площадь: 357 м2Площадь земли: 774 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 4Частная парковкаСовременно ме…
$1,01 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 7 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 7 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Площадь: 350м2земельный участок: 544м2 (или необязательно - 1200м2, с дополнительным земельн…
$2,07 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$509 110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Просторная квартира с большой террасой и видом на море Квартира занимает весь этаж небольшог…
$195 995
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 492 м²
Продаются два красивых участка общей площадью 985 м2 в солнечной деревне Мркови, на полуостр…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,49 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,34 млн
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$501 463
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Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$526 232
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Квартира 2 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,46 млн
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Квартира 2 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенная в престижном районе Горизонт залива Луштица, эта роскошная квартира площадью 6…
$805 564
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Квартира в Луштица, Черногория
Квартира
Луштица, Черногория
Площадь 300 м²
Продаётся планируемый объект с двумя квартирами и гаражом, расположенный на участке площадью…
$174 858
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Квартира 1 спальня в Луштица, Черногория
Квартира 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$406 044
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Квартира 3 спальни в Луштица, Черногория
Квартира 3 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 288 м²
В одном из самых привлекательных уголков побережья Черногории, в престижном и тихом районе М…
$4,39 млн
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Параметры недвижимости в Луштица, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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