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Realting.com
Черногория
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Lustica
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49 объектов найдено
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
2
2
105 м²
2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of the house is 105…
€285,000
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
2
99 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ …
€334,990
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
6
4
268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
4
3
282 м²
2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
2
1
80 м²
3
А11-043. Роскошные апартаменты и виллы на береговой линии полуострова Лустика Пики, самый сл…
€1
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
2
101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удоб…
€258,000
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Дом 5 спален
Lustica, Черногория
5
200 м²
НУМ 5504 Погрузитесь в богатую историю и очаровательную красоту, расположенную в очаровател…
€220,000
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Дом 6 спален
Lustica, Черногория
6
133 м²
NUM 5470 Дом для продажи в Радовичи, поселении, расположенном на полуострове Лустица. Площад…
€350,000
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Дом 3 спальни
Mrkovi, Черногория
3
315 м²
Площадь виллы - 315 кв.м. Площадь участка - 450 кв.м. Структура виллы: Подвал: комната отд…
€750,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 2 спальни
Mrkovi, Черногория
2
200 м²
Площадь виллы - 200 кв.м. Площадь участка - 330 кв.м. Структура виллы: Гараж Первый этаж :…
€530,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Замбеличи, Черногория
4
3
228 м²
2
D11-026. Продается вилла в Занжице, ЛюстикаПродается новая вилла с потрясающим видом на море…
€765,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mrkovi, Черногория
3
2
66 м²
2
D11-027. Каменный дом первой линии к морю в KakrcПродается - первая линия каменного дома в К…
€270,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Brguli, Черногория
3
2
2/2
Botanika 3-комнатная квартира в The Peaks, Luštica Bay: эксклюзивный район предлагает не тол…
€933,000
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1
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
6
5
510 м²
3
D7-006. Вилла с прекрасным видом на море в Мириште, ЛюстикаБольшой дом 3 этаж 395 м2: 7 спал…
€450,000
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Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
1
1
62 м²
Квартира расположена в проекте High-End в разработке на юге Черногории, который будет заверш…
€311,500
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
2
2
108 м²
Квартира расположена в Marina Village как часть High End Resort на юге Черногории. Он состои…
€863,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
2
2
106 м²
2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€399,999
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Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
1
2
105 м²
2/3
ПРЕМИУМ SEAFRONT HOMES УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 25% по Договору купли-продажи + 75% равными квартальн…
€806,500
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Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
1
1
37 м²
1/4
Luštica Bay - это больше, чем просто стиль; это образ жизни. Подход к созданию интегрированн…
€186,000
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Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
1
1
89 м²
1/2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€300,000
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Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Lustica, Черногория
4
4
330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До мор…
€1,25 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Lustica, Черногория
4
3
450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
€1,50 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
4
240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
2
80 м²
NUM 4982 Продается деревянный дом в поселке Мркови, расположенном в Люстице. Площадь дома со…
€170,000
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Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
3
3
320 м²
Location: Veslo Villa area: 320 sq.m. Plot area: 587 sq.m. Number of bedrooms: 3 Number of b…
€960,000
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Агентство
First Realty
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Квартира 2 спальни с видом на море
Merdari, Черногория
3
2
116 м²
A5-240. Двухкомнатная квартира в бухте ЛюстикаПродается двухкомнатная квартира 116м2: 2 спал…
€750,000
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Дом 5 спален
Lustica, Черногория
5
3
300 м²
Продается дом на полуострове Луштица, вдали от городской суеты, в сельской местности, тихом …
€315,000
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Дом 4 спальни с видом на море
Merdari, Черногория
5
3
240 м²
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
€510,000
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Дом 5 спален
Lustica, Черногория
5
300 м²
NUM 1380 House for sale, which is located 17 km from the airport of Tivat, 20 km from the …
€335,000
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Дом 5 спален
Lustica, Черногория
5
240 м²
NUM 4489 Three-story house in Radovići near Luštice Bay. The surface of the house is …
€280,000
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