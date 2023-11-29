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Жильё в Lustica, Черногория

Mrkovi
5
Merdari
4
49 объектов найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of ​​the house is 105…
€285,000
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 2
Площадь 99 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ …
€334,990
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Velesdar Real Estate
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
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First Realty
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
А11-043. Роскошные апартаменты и виллы на береговой линии полуострова Лустика Пики, самый сл…
€1
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удоб…
€258,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 200 м²
НУМ 5504 Погрузитесь в богатую историю и очаровательную красоту, расположенную в очаровател…
€220,000
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Дом 6 спален в Lustica, Черногория
Дом 6 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 133 м²
NUM 5470 Дом для продажи в Радовичи, поселении, расположенном на полуострове Лустица. Площад…
€350,000
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Дом 3 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 3 спальни
Mrkovi, Черногория
Количество спален 3
Площадь 315 м²
Площадь виллы - 315 кв.м. Площадь участка - 450 кв.м. Структура виллы: Подвал: комната отд…
€750,000
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Tesseris Monte
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Дом 2 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 2 спальни
Mrkovi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Площадь виллы - 200 кв.м. Площадь участка - 330 кв.м. Структура виллы: Гараж Первый этаж :…
€530,000
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Tesseris Monte
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Замбеличи, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Замбеличи, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
D11-026. Продается вилла в Занжице, ЛюстикаПродается новая вилла с потрясающим видом на море…
€765,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mrkovi, Черногория
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mrkovi, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
D11-027. Каменный дом первой линии к морю в KakrcПродается - первая линия каменного дома в К…
€270,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Brguli, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Brguli, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Botanika 3-комнатная квартира в The Peaks, Luštica Bay: эксклюзивный район предлагает не тол…
€933,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
D7-006. Вилла с прекрасным видом на море в Мириште, ЛюстикаБольшой дом 3 этаж 395 м2: 7 спал…
€450,000
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Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира расположена в проекте High-End в разработке на юге Черногории, который будет заверш…
€311,500
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Квартира расположена в Marina Village как часть High End Resort на юге Черногории. Он состои…
€863,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 2 спальни в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€399,999
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Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
ПРЕМИУМ SEAFRONT HOMES УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 25% по Договору купли-продажи + 75% равными квартальн…
€806,500
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Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Luštica Bay - это больше, чем просто стиль; это образ жизни. Подход к созданию интегрированн…
€186,000
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Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€300,000
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Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До мор…
€1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
€1,50 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
NUM 4982 Продается деревянный дом в поселке Мркови, расположенном в Люстице. Площадь дома со…
€170,000
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Дом 3 спальни в Lustica, Черногория
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Location: Veslo Villa area: 320 sq.m. Plot area: 587 sq.m. Number of bedrooms: 3 Number of b…
€960,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни с видом на море в Merdari, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на море
Merdari, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
A5-240. Двухкомнатная квартира в бухте ЛюстикаПродается двухкомнатная квартира 116м2: 2 спал…
€750,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дом на полуострове Луштица, вдали от городской суеты, в сельской местности, тихом …
€315,000
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Дом 4 спальни с видом на море в Merdari, Черногория
Дом 4 спальни с видом на море
Merdari, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
€510,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
NUM 1380 House for sale, which is located 17 km from the airport of Tivat, 20 km from the …
€335,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
NUM 4489 Three-story house in Radovići near Luštice Bay. The surface of the house is …
€280,000
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