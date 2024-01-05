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Жильё в Donja Lastva, Черногория

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80 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
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RECOM
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Квартира с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Площадь 26 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€98,932
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€211,784
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€222,678
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€442,882
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€196,045
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€130,778
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€131,493
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€177,295
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Donja Lastva, Черногория
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Меблированная квартира-студия в аренду в Бечичи. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от м…
€2,50 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Меблированная квартира-студия в аренду в Бечичи. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от м…
€483,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 52 м²
НОМЕР 5757 Продается трехкомнатная квартира в Тивате, в тихом месте недалеко от моря. Кварти…
€205,000
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Дом 5 спален с террасой, у моря в Лепетане, Черногория
Дом 5 спален с террасой, у моря
Лепетане, Черногория
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Описание Бока Которская бухта, район Лепетане. Трёх этажный Дом с пятью спальнями Рассто…
€550,000
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Квартира 2 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Дом с открытым видом на Тиватский залив в тихом районе. Этот дом расположен в эко-комплексе,…
€435,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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Дом 4 комнаты в Лепетане, Черногория
Дом 4 комнаты
Лепетане, Черногория
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Старинный каменный дом в 20 метрах от моря в Лепетане, Тиват. Площадь дома 146 м2, 3 этажа …
€295,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Идеальное жилье для вашей семьи:   Жилая площадь в 317 кв.м. Общая площадь с террасам…
€1,75 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море в Лепетане, Черногория
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море
Лепетане, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Старинный дом в 20 метрах от моря в эксклюзивной локации – Лепетане Лучшее предложение по ц…
€295,000
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Вилла 2 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
Число комнат 2
Площадь 175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
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Вилла 5 спален в Лепетане, Черногория
Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
Число комнат 5
Площадь 221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
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Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
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Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
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Вилла 1 спальня в Лепетане, Черногория
Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
Число комнат 1
Площадь 53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
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Вилла 3 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
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Дом 10 спален в Лепетане, Черногория
Дом 10 спален
Лепетане, Черногория
Количество спален 10
Площадь 600 м²
1-ый дом, общая площадь 180 м2: 3 этажа, на каждом есть спальня, кухня-гостиная и санузел. И…
€1,70 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Богишичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Богишичи, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
PENTHOUSE, CENTRALE, LUŠTICA BAY, 3 Bedroom, 3 Bathroom, Guest WC Welcome to your new …
€1,17 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Богишичи, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
€1,60 млн
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First Realty
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Дом 7 комнат в Лепетане, Черногория
Дом 7 комнат
Лепетане, Черногория
Число комнат 7
Площадь 290 м²
Вилла расположена на первой линии моря, в поселке Лепетани, между Тиватом и Герцег-Нови. Ви…
€1,55 млн
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