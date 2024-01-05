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Realting.com
Черногория
Жилая
Donja Lastva
Жильё в Donja Lastva, Черногория
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80 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Квартира с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
26 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€98,932
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
2
62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€211,784
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
2
62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€222,678
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
2
124 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€442,882
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
1
56 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€196,045
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
1
38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€130,778
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
1
38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€131,493
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
1
53 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€177,295
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Donja Lastva, Черногория
3
3
Меблированная квартира-студия в аренду в Бечичи. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от м…
€2,50 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Donja Lastva, Черногория
2
2
Меблированная квартира-студия в аренду в Бечичи. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от м…
€483,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
2
52 м²
НОМЕР 5757 Продается трехкомнатная квартира в Тивате, в тихом месте недалеко от моря. Кварти…
€205,000
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Дом 5 спален с террасой, у моря
Лепетане, Черногория
5
250 м²
Описание Бока Которская бухта, район Лепетане. Трёх этажный Дом с пятью спальнями Рассто…
€550,000
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Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
2
2
146 м²
Дом с открытым видом на Тиватский залив в тихом районе. Этот дом расположен в эко-комплексе,…
€435,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
2
3
2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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Дом 4 комнаты
Лепетане, Черногория
4
146 м²
Старинный каменный дом в 20 метрах от моря в Лепетане, Тиват. Площадь дома 146 м2, 3 этажа …
€295,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
4
4
480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
6
4
480 м²
Идеальное жилье для вашей семьи: Жилая площадь в 317 кв.м. Общая площадь с террасам…
€1,75 млн
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
3
2
75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море
Лепетане, Черногория
5
3
3
Старинный дом в 20 метрах от моря в эксклюзивной локации – Лепетане Лучшее предложение по ц…
€295,000
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Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
2
175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
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Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
5
221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
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Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
1
53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
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Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
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Дом 10 спален
Лепетане, Черногория
10
600 м²
1-ый дом, общая площадь 180 м2: 3 этажа, на каждом есть спальня, кухня-гостиная и санузел. И…
€1,70 млн
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
3
3/1
PENTHOUSE, CENTRALE, LUŠTICA BAY, 3 Bedroom, 3 Bathroom, Guest WC Welcome to your new …
€1,17 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Богишичи, Черногория
4
4
172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
€1,60 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский
Дом 7 комнат
Лепетане, Черногория
7
290 м²
Вилла расположена на первой линии моря, в поселке Лепетани, между Тиватом и Герцег-Нови. Ви…
€1,55 млн
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