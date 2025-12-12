Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Blizikuce, Черногория

квартиры
5
дома
40
46 объектов найдено
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Современная вилла с видом на море в Близикуче Элегантная современная вилла, сочетающая ср…
$577,312
НДС
Квартира в Blizikuce, Черногория
Квартира
Blizikuce, Черногория
Полностью меблированная 3-комнатная квартира в жилом комплексе с бассейном в Близикуче. Пано…
$517,950
Дом 4 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Откройте Мир Роскоши и Природы Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, состо…
$686,392
AdriastarAdriastar
Дом 5 спален в Blizikuce, Черногория
Дом 5 спален
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается старый дом с видом на море в тихом месте Близикуце, Будванская Ривьера. Этот стары…
$386,179
Квартира 2 спальни в Blizikuce, Черногория
Квартира 2 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 2
Идеальный дом или инвестиции рядом с Будвой - эксклюзивные апартаменты с видом на море и бас…
$288,127
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Почувствуйте воплощение жизни на берегу моря с этой исключительной виллой, которая в настоящ…
$1,24 млн
TekceTekce
Дом 5 спален в Blizikuce, Черногория
Дом 5 спален
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Продается дом в Тудоровице. Расстояние до города Будва 13 км. Площадь дома 280 м2, а площад…
Цена по запросу
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Продается вилла в Тудоровичах в роскошном закрытом комплексе в 15 минутах от города Будва, о…
$1,74 млн
Дом 6 комнат в Blizikuce, Черногория
Дом 6 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Площадь: 400 м2 брутто / 250 м2 неттоПлощадь земли: 711 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3 + 3 ту…
Цена по запросу
VernaVerna
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$994,251
Таунхаус в Blizikuce, Черногория
Таунхаус
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Townhouse is part of the development project that offers 9 townhomes with pools, built in th…
$581,508
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Всего в нескольких минутах езды от всемирно известного Свети Стефана, в безмятежном и зелено…
Цена по запросу
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35 млн
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Эта трехуровневая вилла является частью комплекса из трех вилл, расположенный недалеко от Др…
$1,40 млн
Дом 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Дом 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Современная вилла с бассейном на продажу — Близикуче, Будва РивьераНовая современная вилла с…
$574,352
Вилла 6 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 6 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах о…
$2,74 млн
Вилла 10 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 10 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Жилая площадь: 250м2Площадь земельного участка: 650 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 5+2 туалетаЦ…
$1,51 млн
Дом 4 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Этаж 3/3
Откройте Мир Роскоши и Природы Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, состо…
$696,707
Квартира 1 спальня в Blizikuce, Черногория
Квартира 1 спальня
Blizikuce, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продается меблированная однокомнатная квартира площадью 45 м2, расположенная на первом этаже…
$99,470
Таунхаус в Blizikuce, Черногория
Таунхаус
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🔥HOT PRICE!🔥 таунхаус в Близикуче с прямым видом на море 🌊 🔐Объект готов! Современный тау…
$719,139
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Общая площадь 450 кв.м. Площадь участка 1000 кв.м.
$976,815
Дом 4 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 223 м²
Количество этажей 4
В стоимость входит: Итальянская мебель. Высококачественная отделка всех стен и потолков, 3 м…
$852,353
Дом 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Дом 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Красивый частный дом продается в районе Свети Стефана, в верхней части поселения, недалеко о…
$732,083
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 7
На продажу: роскошные виллы с захватывающими видами, которые в настоящее время строятся в Бу…
Цена по запросу
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
«Царско село» — это жилой комплекс из 36 эксклюзивных вилл с впечатляющим панорамным видом н…
$644,667
Вилла 13 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 13 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 496 м²
Площадь виллы: 496 м2Площадь земли: 1732 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 5+2Бассейн, сауна, спор…
$3,41 млн
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 632 м²
moreРоскошная вилла с полной отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 м…
$2,41 млн
Квартира 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Квартира 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Новая и роскошная трехкомнатная квартира продается в небольшом жилом доме в престижном район…
$553,524
Квартира 2 спальни в Blizikuce, Черногория
Квартира 2 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
ID-2483   Продажа квартир с двумя спальнями в комплексе премиум-класса Город: Будва…
$509,326
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ЧЕРНОГОРИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 РОСКОШНАЯ ТРЕХУРОВНЕВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В БУДВАНСКОМ П…
$2,58 млн
